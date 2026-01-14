快訊

撼動0050、006208？網點名00922、00923「設上限都輸」…009816想靠獲利濾網突圍

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣TOP 50（009816）近期引發高度關注。這檔ETF主打「不配息」與「獲利篩選」，試圖走出與傳統市值型不同的路，卻也引發網友兩極討論。中央社
凱基台灣TOP 50（009816）近期引發高度關注。這檔ETF主打「不配息」與「獲利篩選」，試圖走出與傳統市值型不同的路，卻也引發網友兩極討論。中央社

市值型ETF長期由元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）主導，不過，凱基投信即將募集、掛牌的凱基台灣TOP 50（009816），因主打「市場首檔不配息市值型ETF」，近期在投資社群引發大量討論。不少投資人關注，這檔新ETF是否會對既有市值型雙雄造成實質衝擊。

根據整理資料，009816追蹤「臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數」，同樣以台股市值前50大企業為核心，但加入「近四季稅後純益大於零」的獲利篩選條件，並設有單一持股權重上限及前五大成分股合計不得超過65%的限制，同時導入動能加碼機制。這樣的設計，也讓部分投資人認為009816並非傳統意義上的純市值型ETF。

009816最大特色在於不配息，主打股利全數留在基金內滾動，累積資本利得。依投信整理的指數回測資料顯示，在不同股息處理情境下，長期報酬存在明顯差異，其中「股息持續滾入、不配息」的累積報酬率最高。不過，相關數據亦屬歷史回測，市場仍提醒投資人需留意實際表現與進場時點差異。

新聞被轉貼至臉書社團後，迅速引發討論。有網友直言「有人為篩選，不考慮。」也有人認為新產品不一定要擊敗0050，「不需要擊敗，只要造成威脅就夠了，這樣0050也會跟進不配息，我也不用轉換了。」實際行動派則表示「先買個100張再說」，也有投資人分享「現在0050一張七萬，009816一張1萬可以買七張，以七張的報酬率對上一張的報酬率我認為應該不會輸太多（個人看法）我還會繼續加碼」。

另一派網友則相對保守，認為009816要挑戰市值型龍頭仍有距離，「先超過0050站上第一名吧」，也有人指出「很難 看看設上限的市值型00922/00923 都輸0050」。整體來看，009816因不配息與動能加碼策略成功吸引關注，但是否能在規模、績效與長期投資信任度上撼動既有市值型ETF，仍有待市場用時間與資金投票。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 市值型 不配息

