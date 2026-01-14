00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

季配息高股息ETF大華優利高填息30（00918）在去年12月完成除息後，近期隨著台股走勢轉強，順利完成填息。00918於12月18日除息，每單位配發0.565元，除息前一個交易日股價為22.99元，除息參考價約落在22.42元。

近期台股加權指數持續走高，13日盤中再度刷新歷史高點，來到30973.85點。受大盤氣氛帶動，00918當天早盤以22.98元開出，盤中一度推升至23.02元，最高漲幅達0.83%，歷經17個交易日完成填息，相關股息也已於同日撥付入帳。00918當日終場收在22.86元，小幅上漲0.13%。

若回顧過往填息紀錄，00918在前年6月、前年12月以及去年3月的除息後，均未能在短期內完成填息。本次則在大盤續創新高的環境下，成功回補除息缺口，表現相對亮眼。

以除息前一個交易日12月17日的淨值22.84元計算，00918單次配息率約為2.47%，換算年化配息率約9.89%。截至昨日為止，00918資產規模達837.33億元，仍是市場規模較大的高股息ETF之一。

在投資人結構方面，根據集保結算所最新公布的股權分散資料，截至1月9日，00918受益人數已達26萬1042人，顯示持有戶數持續維持在高檔水準。

從持股內容來看，依據大華銀投信官網資料，截至昨日，00918前10大成分股分別為長榮8.26%、中信金6.65%、國巨*5.55%、廣達5.42%、富邦金5.32%、聯電5.05%、台新新光金4.97%、長榮航4.72%、國泰金4.67%以及華碩4.33%，配置橫跨航運、金融、電子等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。