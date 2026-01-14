單次配息領204萬！00918狂人曬3680張對帳單：做好繳納所得稅心理準備

高股息ETF大額配息再度引發社群關注。Threads帳號「elegant.mummy」近日貼出2025年12月的股息入帳紀錄，單月實領金額突破200萬元，來源正是大華優利高填息30（00918），貼文一出，留言區湧入大量討論。

根據原PO貼文與對帳單內容，elegant.mummy持有00918共3,680,000股（3,680張），本次每股配發0.565元，收益分配金額為2,079,200元，扣除匯費10元及補充健保費36,417元後，實際入帳為2,042,773元。她也在貼文中說明，這次配息中54C佔比偏高，對後續稅務已有心理準備。

不少網友在留言中表達佩服與祝賀，有人直呼規模驚人，也有人肯定高股息再投入的策略，例如「太厲害了。多我一個0耶。至少九千萬左右。大神，請收下我的膝蓋」、「高股息養市值型很可以」、「這才是真爸爸」、「有神快拜」、「神啊」、「恭喜！今天一起領息了，想請問資金轉移市值型有好的標的嗎？（如0050..之類的）」。

也有不少留言聚焦在稅務與補充健保費議題，對扣費金額感到心痛，並提出其他做法建議，「看到你的補充健保費被扣3萬6好替你心痛啊，雖然可能之於你是九牛一毛 有沒有嘗試出借來省掉這筆費用？」、「妳可以申請股票出借，不會扣二代健保」、「這所得稅應該要40%了吧」，也有人單純好奇持股規模與操作細節。

◎本文獲 Grace 授權改寫，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。