0050新對手！峰哥點名009816三優勢：費用更低、不配息滾複利、台積電不過重

聯合新聞網／ 綜合報導
財經粉專對比0050與新兵009816，指出新ETF具備低內扣與權重設限優勢，但若台積電獨強則0050績效較佳。記者許正宏／攝影
台股ETF新兵齊發，老牌元大台灣50（0050）也迎來正面交鋒。臉書粉專「峰哥的投資思考筆記」近日以「老將0050 vs 新兵009816」為題發文，整理兩檔產品在設計上的關鍵差異，引發不少投資人圍觀與留言討論。

峰哥指出，凱基台灣TOP 50（009816）在產品設計上確實回應部分投資人需求，

第一是管理費較低，0050目前約為0.0935%，009816則將經理費壓在0.07%

第二是不配息設計，讓不想領息、偏好複利的投資人有新選項

第三則是單一持股設規範，當成分股權重超過30%，就以大盤權重作為上限，等於讓台積電占比對齊加權指數，而非像0050長期超過六成

對於這項設計，峰哥也提醒並非全然利多。若台積電年度表現優於大盤，0050報酬有機會明顯領先；反之，若台積電表現落後，009816就可能更貼近、甚至優於大盤含息報酬。這樣的差異，也讓投資人必須先想清楚自己更想押注「台積電集中度」，還是「貼近大盤走勢」。

在留言區，不少網友針對不配息機制提出實務問題，有人好奇「不配息反應到股價，是成分股中台積電除息完畢領到股利後，隔天009816股價會隔天開盤之前就上漲，上漲部分就是股利在投入的部分？」對此，作者回應「配息會轉入淨值，ETF是貼近淨值在交易。」也有網友點出限制「可惜的就是只限『上市』買不到『上櫃』，要說台股市值前50，應該有幾檔上櫃是排在裡面的。」

留言氣氛偏理性，也不乏支持聲音，「這不錯」、「來給峰哥搶頭香」、「峰哥我是買0052」等留言此起彼落。

009816是否能撼動0050的地位仍待時間驗證，但從社群討論熱度來看，新兵至少已成功吸引市場目光，成為近期台股ETF圈繞不開的話題之一。

◎本文獲 峰哥的投資思考筆記 授權改寫，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

