日本政壇出現變化契機 日股ETF可逢低介入

日本政壇出現變化契機，激勵日股相關ETF近期走強。法人指出，日本首相高市早苗可能於本月23日例行國會期間解散眾議院，並規劃2月上旬至中旬舉行大選，市場解讀為加速政策推動、爭取執政穩定布局，資金已率先反映可望轉為政策利多，可逢低布局相關ETF。

根據統計顯示，自2000年來日本共出現9次解散國會，其中7次TOPIX指數在解散前後約三個月區間呈現上漲，同期間平均漲幅達13.2%，顯示選舉前後政策刺激與風險偏好回升。

觀察台灣掛牌日股ETF近周績效表現，富邦日本正2、台新日本半導體、中信日本半導體、中信日本商社紛紛上漲3%以上；中信日經高股息、國泰日經225、元大日經225、富邦日本則達2%以上，復華日本龍頭、野村日本東證漲1%，上述ETF近三個月績效更達雙位數成長，顯示市場對日股後市轉趨正向。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅指出，解散國會在歷史上往往伴隨自民黨推出大規模經濟刺激方案以爭取選票，有利經濟與股市表現。若高市首相順利帶領執政聯盟取得過半席次，政治不確定性將明顯下降，有助外資進一步回流日股。

基本面來看，日本上市企業2025財年預估股利總額可望首度突破20兆日圓，年增約8%，配息率約占淨利四成，反映企業治理改革與獲利能力同步改善。市場預期2026年企業獲利仍有雙位數成長空間，在日圓偏弱與內需改善帶動下，日股基本面支撐度續強。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊指出，國際資金重新配置日本，特別是外資持股比率已升破30%，創十年新高，隨外資回流，日股後市仍有高點可期。

