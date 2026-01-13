00631L分割 小資族好入手

台股氣勢如虹，昨（13）日加權股價指數上漲139點，盤中再創新高，元大台灣50正2（00631L）再刷股價新高至415.5元，累積掛牌以來漲幅超過1,900%。為使元大台灣50正2從目前的逾400元價位，回到接近發行價20元以降低投資門檻，元大投信自1月7日啟動分割投票，持有元大台灣50正2投資人可於26日前透過券商App投票，只有1股也有投票資格。

績效表現-會漲的股票才會分割

今年以來台股表現亮眼，元大台灣50正2僅八個工作天即上漲13%。表現大幅優於台股大盤的6.1%。而在長期複利效果下，元大台灣50正2報酬率不僅是大盤翻倍，當投資的時間愈長，領先幅度就愈大，近十年元大台灣50正2漲幅逾2,500%，是大盤5.4倍之多。因為元大台灣50正2放大投資效果驚人，成立短短11年期間，股價便從20元直飆現在的400多元。

分割後的操作策略

分割完成後，元大台灣50正2將回到接近發行價20元的交易區間，屆時每張價格將比元大台灣50以及主要高股息ETF還要低，投資人可依照自己的投資屬性選擇標的，而非受限於價格。

不少熟悉元大台灣50正2的投資人認為，只要看好元大台灣50長期走多又能忍受波動，元大台灣50正2是更有效率的操作選擇，長期推崇槓桿投資的達人大仁哥更出書詳解為何元大台灣50正2的報酬率可達到元大台灣50的三倍，在經過各種分析後，認為元大台灣50正2就是最強的一檔台股。

法人也呼籲，元大台灣50正2分割因涉及投資人權益，投信公司無法直接進行分割，需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過，持有元大台灣50正2的投資人可積極參與投票。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。