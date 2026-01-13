百億級台股ETF十強搶鏡 00927漲逾6%稱冠

今年開年以來台股氣勢如虹，在AI相關題材持續發酵，以及市場傳出台美關稅談判可望降至15%的消息激勵下，昨（13）日台股終場收在30,707點，上漲139點，盤中最高更來到30,973點，再次寫下盤中價與收盤價新高，連帶台股ETF表現也跟著水漲船高。

統計自台股5日站上3萬點大關以來，台股ETF也是漲多跌少，若以規模逾百億元人氣ETF來看，前十名表現都超越大盤，群益半導體收益（00927）上漲6.91%，位居榜首，次是中信關鍵半導體，漲逾5%，中信成長高股息、復華台灣科技優息等也都有4%以上的表現。

群益半導體收益經理人謝明志表示，根據IDC日前發布的全球半導體趨勢預測，看好在AI基建浪潮持續、邊緣運算裝置規格升級下，2026年全球半導體市場規模將維持雙位數成長。另外，台灣擁有完整半導體產業鏈，並在全球AI大勢中扮演關鍵供應商角色，自IC設計、半導體製程、封裝測試等皆雨露均霑，有望持續獲利上修，成長動能可期。建議投資人透過台股半導體收益ETF布局，掌握半導體業成長契機，並透過配息共享台灣優質半導體業營運成果。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，隨著AI相關需求強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大雲端服務廠（CSP）與主權基金資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展自己的ASIC晶片，台鏈可望持續受惠AI商機，科技股中長期動能有望延續。

野村投信指出，AI高算力、高功耗與高傳輸需求構成長期成長趨勢，AI伺服器、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、半導體先進製程、封測和ASIC為長線配置核心，傳產業雖面臨挑戰，仍可關注重電與具漲價或缺貨題材原物料族群，作為分散投資補強方向。展望本季，台股有望維持強勢格局，投資人可審慎樂觀，分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。