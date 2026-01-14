美股ETF科技型勝出 分批布局掌握長線契機

美股在AI應用寫下亮眼成績，展望2026年，法人認為，AI影響力將加深，建議投資者應專注於參與趨勢，避免投資於波動過大的產業個股，透過美股ETF分批布局會是穩健的選擇，投資人能夠最大限度的參與到科技股的長期發展。

回顧2025年，Nasdaq-100指數全年上漲逾21%，其中，科技股在市場中占據主導地位，僅Nvidia、Apple、Microsoft、Alphabet、Meta、Broadcom 與Palantir等前七大科技股標的，合計頁獻指數15.1%的漲幅，相當於Nasdaq-100指數全年的72.1%。顯示在AI發展的時期，跟上科技潮流才是投資關鍵的勝負手。

科技股帶動美股表現，盤面包含富邦NASDAQ正2、元大S&P500正2、統一FANG+、富邦NASDAQ等美股ETF市價都已經超過百元，日前統一FANG+也修改公開說明書，增列分割、反分割等相關條文，被視為未來執行分割的起手式。

華南永昌Nasdaq-100科技經理人蔣松原表示，美國經濟目前呈現不冷不熱的態勢，失業率持續走低，但企業在招聘端仍顯得保守，並未明顯擴大職缺，主因在於企業仍在觀察人工智慧是否能有效取代部分人力需求。

在「不裁員、也不擴編」的策略下，企業資本支出重心轉向AI算力相關投資，持續加碼CPU與AI晶片採購，並規劃於2026年展開新一輪AI資本支出，規模上看6,000億美元，顯示AI發展趨勢在2026年影響力將較2025年更為明顯。

儘管美國地緣政治與貿易風險仍存在，惟美國政府持續的財政與貨幣政策支持，加上對AI的創紀錄資本投資，為本輪經濟景氣循環的延續提供支撐，預期美國經濟成長將維持韌性。2026年或將進一步證明AI的顛覆性影響，AI帶來更為廣泛的生產力提升，將構成正面推動市場的力量。

統一FANG+經理人林良一表示，2026年市場焦點將逐步回到基本面與政策訊號的再確認。美國就業與通膨相關數據，將是市場判斷經濟是否仍具韌性的重要依據，並以此為基準，校正對聯準會後續政策路徑的預期。美股短線波動雖未消失，但只要基本面未明顯失速，大盤整理反而有助於後續行情走得更健康。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。