台股市值型ETF魅力增 受惠大盤漲勢 吸引投資人目光

台股屢創新高，帶動台股ETF整體規模從2.7兆元，到去年底已達3.7兆元，板塊組成也出現變化。高股息型與市值型此消彼長，高股息ETF規模占整體台股ETF由68%下滑至53%，市值型ETF規模占比則由32%上升至44%。顯見市值型ETF投資魅力湧現，吸引投資人目光。

觀察2025年台股ETF市場變化，高股息ETF規模占比仍過半，整體規模從1.8兆元成長至約2兆元。

台股市值型ETF的規模，則是從8,727億元，大幅躍升至1.6兆元，近乎翻倍，占整體ETF市場比重，呈現雙位數成長，是2025年台股ETF規模成長的最大推手。

台股ETF受益人數周成長前十名

凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）研究團隊表示，AI應用落地可望持續擴大，台廠AI供應鏈受惠層面也可望從下游擴散至上游，非AI低基期族群，例如金融類股或具備轉機題材的傳產類股，受惠景氣復甦與資金輪動，也可望迎來評價修復行情。電子、傳產、金融各擁題材情況下，台股上市公司2025年的EPS合計1,320元，2026年EPS上看1,600元，不僅基本面具備實質支撐，評價面也可望上修。台股長多行情可期，市值型ETF規模可望續增。

台股今年一開年即強攻30,000點大關，並爆出上市加上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大，儘管國安基金宣布退場，大盤昨（13）日依然續漲。

觀察台股表現，野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳分析，台積電法說會前夕的偏多期待，加上CES釋放的AI硬體升級與能源配套訊號，成為台股延續多頭的關鍵背景。

台股資金聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，搭配台積電法說前的正向預期，短線尚未出現反轉訊號，後市仍以偏多為主。

投資策略上，建議持續聚焦運算晶片、高速網通、電力系統與散熱、記憶體等AI關鍵環節，並以龍頭企業為核心配置，同時留意法說會後的指引變動與資金進出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。