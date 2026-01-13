8檔台股 ETF 發股利 00919幫每人加薪7,915元最有感

1月13日是1月台股ETF股利發放高峰日，總計有8檔發放預估約128億元股利，預估有182.2萬位受益人一早被錢香醒。觀察這8檔包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、野村趨勢動能高息（00944）。其中以00919一次可拿到7,915元最多，預計有逾127.9萬位受益人加薪最有感。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，而從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在投資ETF前務必先了解該檔ETF的成分股/券篩選邏輯與訴求、配息頻次等等。投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

謝明志指出，若是年輕的投資者，因風險承受度較大，可透過市值型ETF或者主題型ETF來順應市場趨勢，並掌握資產增值契機。台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。