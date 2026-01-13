安聯 00993A 即日起至16日募集！掌握台股新局

主動式專家安聯投信第二檔主動式ETF安聯台灣主動式ETF基金（00993A）重磅登場，即日起至1月16日募集。

事實上，面對今年一開年台股即展現強勢之姿，不但站穩三萬大關且持續挑戰新高，加上美台貿易協議露曙光，又有AI基本面撐腰，此時布局上更需要採取主動策略，搭上台股強勁行情。

安聯投信表示，美台貿易協議露曙光，國際股市氣氛轉趨樂觀，帶動台股多頭情緒快速升溫。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式ETF重新回到聚光燈下。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，00993A以「最佳化權重」進一步結合「質化研究」與「量化模型」，採取動態權重管理，藉由質量加乘效益，打造更貼近台灣本土市場特性的成長型與風險控管兼具的產品，以期與市場其他策略有所區隔。

施政廷表示，面對台股多變市場，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是我們對台股投資的重新定義。

安聯投信的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選100至120檔具信心標的；再透過量化做投組，以五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；最後再搭配質化找好股與量化形成投組。

展望2026年，施政廷表示，全球大環境有利股市，台股企業獲利預期將持續雙位數成長，且成長動能更勝2025年，整體趨勢偏多。從產業面來看，AI實質需求持續擴大，軍備競賽才剛開打。隨著AI晶片加速換代，整體內容價值提升，進一步放大台股供應鏈企業營收，後市仍值得期待。

策略上，施政廷表示，台股在結構式成長動能支撐下，不斷翻新頁、締造新紀錄，所以在面對台股走高、伴隨而來的波動增加，以及市場瞬息萬變，布局上不能只跟著大盤走，因為機會可能受限制，唯有透過主動策略、挑出優質企業、長線布局才是勝負關鍵。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）以主動式策略，聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。