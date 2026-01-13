台股開高劇震！海外ETF表現穩健 Tempus AI大漲激勵00983A帶量漲2%

台股13日受關稅底定與美股激勵利多激勵，早盤再創歷史新高，但隨後湧現獲利了結賣壓，指數一度翻黑，終場漲約百點。然而，許多先前表現強勢的題材股13日都出現回檔整理，海外股票ETF表現相對穩定。其中，連結美股創新科技題材的主動中信ARK創新（00983A）量能增溫，收盤時有近2%漲幅，成為13日盤面焦點。

00983A經理人唐祖蔭指出，00983A 13日強勢主因來自前夜美股重點成分股表現亮眼。其中，AI精準醫療公司Tempus AI（TEM）因累計合約價值突破11億美元，股價大漲4.51%。不僅如此，12日多檔AI醫療及基因治療相關個股呈現大漲，像是Beam Therapeutics因公司發布了在肝臟標靶遺傳疾病和血液學領域的具體進展，且目前擁有12.5億美元的現金，足以維持生技公司最讓市場關心的現金流，股價大漲22%。

至於專注於開發基於CRISPR／Cas9技術的基因編輯療法的Intellia，過去一季雖因臨床試驗暫停利空導致下跌，但近期在董事Fred Cohen大舉買進自家股票，展現對公司前景的強烈信心，股價也自底部反彈。

唐祖蔭說，黃仁勳日前曾表示AI可加速藥物發現，並增進人類對疾病的理解。輝達（NVIDIA）近年入股藥物探索平台Recursion，亦反映其對AI醫療的高度信心。而無論是Tempus AI還是Recursion，皆為00983A持股，可望受惠這波AI應用帶來的生技醫療革命。

另外，遊戲創建平台Roblox（RBLX）反彈4.69%；半導體測試設備廠Teradyne（TER）亦受惠AI晶片封測需求，上漲3.27%。而Kratos（無人機）和BWX Technologies（核子動力）近期受到美國精準出擊，以及川普政府擬提高國防預算至1.5兆美元的激勵下，都是近期00983A上漲的主力。

唐祖蔭分析，目前大盤進入震盪期，資金可望轉向具備實質業績支撐的個股。他表示，00983A透過主動式選股策略，布局AI醫療、機器人與自動化等顛覆式創新產業，此類標的較不易受權值股修正影響，在市場波動時展現差異化走勢。

針對後市，唐祖蔭認為，隨著AI應用從基礎建設延伸至醫療與軟體變現階段，美股相關供應鏈基本面轉強。投資人在台股震盪之際，可留意透過主動海外ETF分散布局全球創新趨勢，以降低單一市場波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。