快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

台股開高劇震！海外ETF表現穩健 Tempus AI大漲激勵00983A帶量漲2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股13日受關稅底定與美股激勵利多激勵，早盤再創歷史新高，但隨後湧現獲利了結賣壓，指數一度翻黑，終場漲約百點。然而，許多先前表現強勢的題材股13日都出現回檔整理，海外股票ETF表現相對穩定。其中，連結美股創新科技題材的主動中信ARK創新（00983A）量能增溫，收盤時有近2%漲幅，成為13日盤面焦點。

00983A經理人唐祖蔭指出，00983A 13日強勢主因來自前夜美股重點成分股表現亮眼。其中，AI精準醫療公司Tempus AI（TEM）因累計合約價值突破11億美元，股價大漲4.51%。不僅如此，12日多檔AI醫療及基因治療相關個股呈現大漲，像是Beam Therapeutics因公司發布了在肝臟標靶遺傳疾病和血液學領域的具體進展，且目前擁有12.5億美元的現金，足以維持生技公司最讓市場關心的現金流，股價大漲22%。

至於專注於開發基於CRISPR／Cas9技術的基因編輯療法的Intellia，過去一季雖因臨床試驗暫停利空導致下跌，但近期在董事Fred Cohen大舉買進自家股票，展現對公司前景的強烈信心，股價也自底部反彈。

唐祖蔭說，黃仁勳日前曾表示AI可加速藥物發現，並增進人類對疾病的理解。輝達（NVIDIA）近年入股藥物探索平台Recursion，亦反映其對AI醫療的高度信心。而無論是Tempus AI還是Recursion，皆為00983A持股，可望受惠這波AI應用帶來的生技醫療革命。

另外，遊戲創建平台Roblox（RBLX）反彈4.69%；半導體測試設備廠Teradyne（TER）亦受惠AI晶片封測需求，上漲3.27%。而Kratos（無人機）和BWX Technologies（核子動力）近期受到美國精準出擊，以及川普政府擬提高國防預算至1.5兆美元的激勵下，都是近期00983A上漲的主力。

唐祖蔭分析，目前大盤進入震盪期，資金可望轉向具備實質業績支撐的個股。他表示，00983A透過主動式選股策略，布局AI醫療、機器人與自動化等顛覆式創新產業，此類標的較不易受權值股修正影響，在市場波動時展現差異化走勢。

針對後市，唐祖蔭認為，隨著AI應用從基礎建設延伸至醫療與軟體變現階段，美股相關供應鏈基本面轉強。投資人在台股震盪之際，可留意透過主動海外ETF分散布局全球創新趨勢，以降低單一市場波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 美股 市場

延伸閱讀

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

國安基金進場逾270天 台股創高仍未言退！網酸：護盤還炒股？

台股再創歷史新高 早盤一度大漲逾400點 台積電開1,720元、漲30元

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

相關新聞

可寧衛00919前腳剛進…00929、主動式ETF隨著跟上！楚狂人：動輒幾千億規模的資金池

可寧衛近期被高股息ETF 00919正式納入成分股後，股價快速噴出，短時間內從二字頭一路站上三字頭，引發市場高度關注。除了00919之外，包含00929、00944、00938、00701，甚至兩檔新

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

最近市場熱烈討論台積電與市值型ETF，但過去被投資人罵最兇的高股息ETF，正悄悄創下還原權息後的歷史新高。 知名財經YouTuber股添樂指出，包含0056、00878、00919甚至是曾破發的00939，近期表現都相當驚人。股添樂直言，這並非巧合，而是「低估值、金融發動、資金外溢」三股力量共同推動的結果。

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

台股2026一開年激情演出，強攻3萬點大關，並爆出上市+上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大。台股歷史天量揭新頁，台股ETF也展開新局，凱基投信表示，歷經2025年，台股ETF整

川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點； 1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。

地緣政治再度升溫使軍工ETF發威 00965漲勢為百億級ETF之首

伊朗示威與格陵蘭主權的爭議使地緣政治再度升溫，也讓軍工ETF（指數型股票基金）發威，元大航太防衛科技00965今日隨著美...

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。