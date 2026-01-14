快訊

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

影／與高市早苗同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」 合奏BTS、獵魔女團夯曲

聽新聞
0:00 / 0:00

散戶該主動操作或長抱大盤ETF？網保守指：定期定額0050最穩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

投資技巧怎麼選？一名網友在PTT發文請益，詢問散戶該學「巨人傑」的主動操作，還是「周教授」主張的長期指數投資。原PO提到自己沒搶到巨人傑講座，只從他人分享得知內容多為「看對下大抱住、低買高賣、不要賠錢」等老生常談，且聽說結尾還「嘴了一下指數投資」，引發網友聚焦討論：主動投資真的比較有料，還是乖乖買指數才是散戶正解。

該網友指出，周教授近期也多次發文批評散戶花錢上課、被大戶割韭菜很傻，強調長期買進指數才穩。貼文將兩派觀點放在同一題目下比較：巨人傑路線偏向靠選股與持倉紀律拚超額報酬；周教授則主張透過定期定額或長抱大盤ETF降低犯錯機率，並把時間放回本業與生活。

原PO坦言自己看完講座轉述後覺得「有講等於沒講」，質疑這類心法是否真能幫助一般散戶；同時也好奇周教授的指數策略是否過於「耍廢」，難以滿足想主動操作、追求更高報酬的投資人。他因此拋問：「到底對散戶來說誰的方法比較有料？」

多數留言偏向指數派，認為「看對下大抱住」第一步就難倒一堆人，且看錯又下大、沒止損恐怕直接畢業；不少人直言一般人「歐印指數敢、歐印個股不敢」，建議定額買0050、0052或VT，甚至「設定好定額後關app通知、專心工作」。也有網友提出折衷方案，將資金切成被動與主動兩份，一半長抱ETF、另一半自行嘗試各式策略，三到五年後再和大盤績效比對，檢驗自己究竟在「82法則」的哪一邊。

不同意見則替主動派緩頰，認為巨人傑講的是心態與思維，不是招數；但也有人提醒散戶與大戶「職務身家都不同」，硬學只會成為對方的商品，強調「聽心法但不要崇拜」。另有網友把主動投資比喻成學F1身手卻只能開國產車，或直言當沖存活率低、資訊管道層級不同，若沒有研究團隊與承受波動的本錢，能複製的多半仍是長期指數策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數 大盤 ETF 韭菜 PTT 0050元大台灣50

延伸閱讀

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

摩根大通示警2026不降息？他卻直指是訊號：川普要讓股房市爆噴

0050新對手！峰哥點名009816三優勢：費用更低、不配息滾複利、台積電不過重

單次配息領204萬！00918狂人曬3680張對帳單：做好繳納所得稅心理準備

相關新聞

撼動0050、006208？網點名00922、00923「設上限都輸」…009816想靠獲利濾網突圍

市值型ETF長期由元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）主導，不過，凱基投信即將募集、掛牌的凱基台灣TOP 50（009816），因主打「市場首檔不配息市值型ETF」，近期在投資社群引發

00918果真「高填息」！搭台股創高列車17天達陣…單次配息率2.47％亮眼

季配息高股息ETF大華優利高填息30（00918）在去年12月完成除息後，近期隨著台股走勢轉強，順利完成填息。00918於12月18日除息，每單位配發0.565元，除息前一個交易日股價為22.99元，

單次配息領204萬！00918狂人曬3680張對帳單：做好繳納所得稅心理準備

高股息ETF大額配息再度引發社群關注。Threads帳號「elegant.mummy」近日貼出2025年12月的股息入帳紀錄，單月實領金額突破200萬元，來源正是大華優利高填息30（00918），貼文

0050新對手！峰哥點名009816三優勢：費用更低、不配息滾複利、台積電不過重

台股ETF新兵齊發，老牌元大台灣50（0050）也迎來正面交鋒。臉書粉專「峰哥的投資思考筆記」近日以「老將0050 vs 新兵009816」為題發文，整理兩檔產品在設計上的關鍵差異，引發不少投資人圍觀

散戶該主動操作或長抱大盤ETF？網保守指：定期定額0050最穩

投資技巧怎麼選？一名網友在PTT發文請益，詢問散戶該學「巨人傑」的主動操作，還是「周教授」主張的長期指數投資。原PO提到自己沒搶到巨人傑講座，只從他人分享得知內容多為「看對下大抱住、低買高賣、不要賠錢」等老生常談，且聽說結尾還「嘴了一下指數投資」，引發網友聚焦討論：主動投資真的比較有料，還是乖乖買指數才是散戶正解。

台股市值型ETF魅力增 受惠大盤漲勢 吸引投資人目光

台股屢創新高，帶動台股ETF整體規模從2.7兆元，到去年底已達3.7兆元，板塊組成也出現變化。高股息型與市值型此消彼長，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。