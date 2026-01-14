散戶該主動操作或長抱大盤ETF？網保守指：定期定額0050最穩

投資技巧怎麼選？一名網友在PTT發文請益，詢問散戶該學「巨人傑」的主動操作，還是「周教授」主張的長期指數投資。原PO提到自己沒搶到巨人傑講座，只從他人分享得知內容多為「看對下大抱住、低買高賣、不要賠錢」等老生常談，且聽說結尾還「嘴了一下指數投資」，引發網友聚焦討論：主動投資真的比較有料，還是乖乖買指數才是散戶正解。

該網友指出，周教授近期也多次發文批評散戶花錢上課、被大戶割韭菜很傻，強調長期買進指數才穩。貼文將兩派觀點放在同一題目下比較：巨人傑路線偏向靠選股與持倉紀律拚超額報酬；周教授則主張透過定期定額或長抱大盤ETF降低犯錯機率，並把時間放回本業與生活。

原PO坦言自己看完講座轉述後覺得「有講等於沒講」，質疑這類心法是否真能幫助一般散戶；同時也好奇周教授的指數策略是否過於「耍廢」，難以滿足想主動操作、追求更高報酬的投資人。他因此拋問：「到底對散戶來說誰的方法比較有料？」

多數留言偏向指數派，認為「看對下大抱住」第一步就難倒一堆人，且看錯又下大、沒止損恐怕直接畢業；不少人直言一般人「歐印指數敢、歐印個股不敢」，建議定額買0050、0052或VT，甚至「設定好定額後關app通知、專心工作」。也有網友提出折衷方案，將資金切成被動與主動兩份，一半長抱ETF、另一半自行嘗試各式策略，三到五年後再和大盤績效比對，檢驗自己究竟在「82法則」的哪一邊。

不同意見則替主動派緩頰，認為巨人傑講的是心態與思維，不是招數；但也有人提醒散戶與大戶「職務身家都不同」，硬學只會成為對方的商品，強調「聽心法但不要崇拜」。另有網友把主動投資比喻成學F1身手卻只能開國產車，或直言當沖存活率低、資訊管道層級不同，若沒有研究團隊與承受波動的本錢，能複製的多半仍是長期指數策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。