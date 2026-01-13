安聯投信2026首檔台股主動ETF聯手 LINE Bank獨家24小時熱銷

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

2026年台股開年投資重頭戲正式登場！由「台股霸主」安聯投信重磅推出的2026年首檔台股主動式ETF——「安聯台灣主動式ETF基金（00993A）」，於13日9:00起，至1月16日15:30正式展開銷售，並由LINE Bank領先全市場銀行獨家提供「24小時不打烊申購」服務。投資人無論在何時何地、不限營業日、例假日，皆能透過手機以不到1分鐘時間完成申購，並由LINE Bank主帳戶自動扣款繳交申購費用。

為了提供最便捷的申購體驗，安聯投信特別選定LINE Bank作為合作夥伴，領先市場推出「新募集ETF快速申購服務」，具有以下三大特色，解決傳統申購「趕時間」的痛點：

第一，全台唯一24小時申購：打破傳統券商營業時間限制，無論是深夜休息或清晨通勤，上班族皆可隨時隨地透過手機，在短短不到1分鐘內線上申購、完成辦理。

第二，自由度最高，免額外開戶：申購時，僅需填入投資人手邊現有的任一證券帳戶號碼，募集完成後，ETF將自動撥券至該指定集保帳戶，免去額外的開券商戶流程。

第三，流程極簡化：用戶只需透過 LINE 進入 LINE Bank 服務即可操作，無需額外手動匯款，系統將從 LINE Bank 主帳戶自動扣款完成申購。

安聯投信強調，看準投資人對 LINE 生態圈的使用習慣，我們攜手 LINE Bank 合作提供了全市場最便捷的申購管道。面對變動快速的市場，推薦投資人把握限時申購期間，利用 LINE Bank 申購流程極簡體驗，輕鬆完成 2026 年的投資布局，不再匆忙。

安聯台灣主動式ETF基金以主動式策略，聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

面對市場瞬息萬變，主動才是關鍵。安聯投信表示，邁入2026年，因應台股3萬點後的新格局，如何在震盪中精準挑選具成長潛力的優質標的，已成為獲利關鍵。

隨著台股 ETF 受益人數衝破 1,200 萬人歷史大關，主動式 ETF 憑藉「靈活換股」與「專家操盤」優勢成為增長新動能，安聯投信推出的安聯台灣主動式ETF基金，結合金獎投資團隊深厚的選股實力與主動管理優勢，旨在協助投資人於高檔行情中主動出擊、捕捉優質龍頭企業，力求創造超越大盤表現的長期資本增值機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

