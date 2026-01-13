最大一檔台股半導體 ETF 00891將提高台積電權重

擁有253.34億元規模，排行台股半導體ETF最大一檔的中信關鍵半導體（00891）將調整指數編製規則，因應金管會宣布放寬國內發行ETF追蹤指數成分證券占該指數市值比重不受上限30%限制，中信關鍵半導體新版指數編製規則調整將自1月26日起生效，將提升台積電（2330）權重以對齊大盤。

中信關鍵半導體追蹤NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數，調整過後，個別成分股最高權重不高於20%，然若成分股於發行量加權股價指數權重超過20%，則以占發行量加權股價指數權重設為其權重上限；且前五大成分股合計權重不高於65%規則，依成分股自由流通市值進行權重再平衡。

對此，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，此次修約後，關於前五大成分股權重的調整，將使中信關鍵半導體的走勢更趨近於市值型ETF的表現。

截至12日，中信關鍵半導體前十大個股及權重依序為，台灣積體電路製造21.16%、聯發科技（2454）19.38%、日月光（3711）投資控股10.67%、聯華電子（2303）8.94%、世芯電子（3661）4.11%、京元電子（2449）4.10%、瑞昱半導體（2379）3.71%、聯詠科技（3034）3.07%、信驊科技（5274）2.90%、旺矽科技（6223）2.35%。

