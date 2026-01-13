快訊

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

最大一檔台股半導體 ETF 00891將提高台積電權重

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

擁有253.34億元規模，排行台股半導體ETF最大一檔的中信關鍵半導體（00891）將調整指數編製規則，因應金管會宣布放寬國內發行ETF追蹤指數成分證券占該指數市值比重不受上限30%限制，中信關鍵半導體新版指數編製規則調整將自1月26日起生效，將提升台積電（2330）權重以對齊大盤。

中信關鍵半導體追蹤NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數，調整過後，個別成分股最高權重不高於20%，然若成分股於發行量加權股價指數權重超過20%，則以占發行量加權股價指數權重設為其權重上限；且前五大成分股合計權重不高於65%規則，依成分股自由流通市值進行權重再平衡。

對此，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，此次修約後，關於前五大成分股權重的調整，將使中信關鍵半導體的走勢更趨近於市值型ETF的表現。

截至12日，中信關鍵半導體前十大個股及權重依序為，台灣積體電路製造21.16%、聯發科技（2454）19.38%、日月光（3711）投資控股10.67%、聯華電子（2303）8.94%、世芯電子（3661）4.11%、京元電子（2449）4.10%、瑞昱半導體（2379）3.71%、聯詠科技（3034）3.07%、信驊科技（5274）2.90%、旺矽科技（6223）2.35%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

瑞昱半導體 中信

延伸閱讀

盧特尼克爆內情…傳台積電違反DEI 交換條件加碼投資1000億

台指期震盪收30,874點、上漲174點 市場靜待台積電法說

陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

台積電成台美關稅籌碼？ 吳思瑤：依需求設廠而非政治交換

相關新聞

可寧衛00919前腳剛進…00929、主動式ETF隨著跟上！楚狂人：動輒幾千億規模的資金池

可寧衛近期被高股息ETF 00919正式納入成分股後，股價快速噴出，短時間內從二字頭一路站上三字頭，引發市場高度關注。除了00919之外，包含00929、00944、00938、00701，甚至兩檔新

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

最近市場熱烈討論台積電與市值型ETF，但過去被投資人罵最兇的高股息ETF，正悄悄創下還原權息後的歷史新高。 知名財經YouTuber股添樂指出，包含0056、00878、00919甚至是曾破發的00939，近期表現都相當驚人。股添樂直言，這並非巧合，而是「低估值、金融發動、資金外溢」三股力量共同推動的結果。

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

台股2026一開年激情演出，強攻3萬點大關，並爆出上市+上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大。台股歷史天量揭新頁，台股ETF也展開新局，凱基投信表示，歷經2025年，台股ETF整

川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點； 1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。

地緣政治再度升溫使軍工ETF發威 00965漲勢為百億級ETF之首

伊朗示威與格陵蘭主權的爭議使地緣政治再度升溫，也讓軍工ETF（指數型股票基金）發威，元大航太防衛科技00965今日隨著美...

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。