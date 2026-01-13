快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

可寧衛00919前腳剛進…00929、主動式ETF隨著跟上！楚狂人：動輒幾千億規模的資金池

聯合新聞網／ 玩股網
可寧衛獲00919、00929等多檔ETF納入成分股，股價強勢噴出，顯示資金正轉向具防禦屬性的價值型標的。圖／本報資料照片
可寧衛獲00919、00929等多檔ETF納入成分股，股價強勢噴出，顯示資金正轉向具防禦屬性的價值型標的。圖／本報資料照片

可寧衛近期被高股息ETF 00919正式納入成分股後，股價快速噴出，短時間內從二字頭一路站上三字頭，引發市場高度關注。除了00919之外，包含00929、00944、00938、00701，甚至兩檔新掛牌的主動式ETF也陸續表態將納入持股，背後代表的不是單一ETF，而是數千億等級的被動與主動資金可能同步進場。更關鍵的是，在電子股評價偏高、2026年景氣不確定性升溫之際，市場資金正悄悄轉向具備防禦屬性的價值型標的，可寧衛的籌碼變化，或許正在提前反映這場資金風向的轉彎...

最近市場最有趣的一件事，其實不是AI又創新高，也不是哪家電子大廠法說喊得多樂觀，而是一檔很多人過去覺得「無聊、很慢、很防禦」的公司，突然成為ETF資金的新寵，那就是可寧衛。

先從最直接、也最誠實的東西來看，就是籌碼。可寧衛*近期被00919正式納入持股，這件事一確認，股價立刻有反應，從原本的二字頭一路逼近五字頭推進。市場很多人會說，這是不是短線題材？但如果只看00919，那確實可以當成題材，問題是，事情沒有停在這裡。

接下來，包括00929也已經進場，後面排隊的還有00944、00938、00701，更關鍵的是，兩檔剛掛牌不久、規模不小的主動式ETF，009803與00984A，也同步公告將可寧衛納入投資名單。這代表什麼？代表這不只是單一ETF的被動調整，而是不同投資策略、不同資金來源，正在同時對這檔股票下同一個判斷。

ETF的特性大家都很清楚，一旦開始建倉，通常不是一天、兩天的事，更不是買完就走。當你把這些ETF背後加總起來，動輒就是幾千億規模的資金池，只要配置比例稍微提高，對單一個股來說，買盤想像空間就完全不一樣了。

那為什麼偏偏是可寧衛？這就要回到第二個重點：防禦屬性。

可寧衛本身的產業特性，說白了就是不太吃景氣循環，不會因為電子旺季就暴衝，也不會因為景氣反轉就崩盤。這類公司在多頭時常被嫌棄「不刺激」，但一旦市場開始對未來產生疑慮，反而會成為資金的避風港。

從這次籌碼變化來看，其實透露出一個很重要的訊號：市場裡已經有一部分資金，開始對2026年的景氣展望保持保留態度，尤其是對電子股評價已經偏高這件事，心裡其實是有警覺的。與其在高檔追逐波動大的成長股，不如回頭配置一些現金流穩定、產業位置清楚、抗震能力強的標的。

換句話說，可寧衛這一波，不只是股價上漲那麼簡單，而是ETF資金正在用行動，提前告訴市場：價值投資，可能正在低調回來的路上。如果你站在這個角度看，就會發現，這不只是某一檔股票的故事，而是整個市場資金風向，正在悄悄轉彎的過程。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：可寧衛被ETF瘋狂掃貨，股價為何連續漲停從2開頭直接翻倍？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 可寧衛 00929復華台灣科技優息ETF 00944野村台灣趨勢動能高股息 00938凱基台灣優選30 00701國泰股利精選30

玩股網

追蹤

延伸閱讀

「雞蛋別放同一籃」有必要嗎？網舉反例：小心台積電變成HTC

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

陳重銘幫女兒存10張台積電！每季領5萬股息Cover英國生活費…帳面已賺破千萬

相關新聞

可寧衛00919前腳剛進…00929、主動式ETF隨著跟上！楚狂人：動輒幾千億規模的資金池

可寧衛近期被高股息ETF 00919正式納入成分股後，股價快速噴出，短時間內從二字頭一路站上三字頭，引發市場高度關注。除了00919之外，包含00929、00944、00938、00701，甚至兩檔新

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

最近市場熱烈討論台積電與市值型ETF，但過去被投資人罵最兇的高股息ETF，正悄悄創下還原權息後的歷史新高。 知名財經YouTuber股添樂指出，包含0056、00878、00919甚至是曾破發的00939，近期表現都相當驚人。股添樂直言，這並非巧合，而是「低估值、金融發動、資金外溢」三股力量共同推動的結果。

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

台股2026一開年激情演出，強攻3萬點大關，並爆出上市+上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大。台股歷史天量揭新頁，台股ETF也展開新局，凱基投信表示，歷經2025年，台股ETF整

川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點； 1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。

地緣政治再度升溫使軍工ETF發威 00965漲勢為百億級ETF之首

伊朗示威與格陵蘭主權的爭議使地緣政治再度升溫，也讓軍工ETF（指數型股票基金）發威，元大航太防衛科技00965今日隨著美...

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。