地緣政治再度升溫使軍工ETF發威 00965漲勢為百億級ETF之首

伊朗示威與格陵蘭主權的爭議使地緣政治再度升溫，也讓軍工ETF（指數型股票基金）發威，元大航太防衛科技00965今日隨著美國將對伊朗出兵的話題，不只突破25元關卡，最高來到25.6元，新年開盤以來的漲幅更已接近12%，是所有百億級ETF裡的漲幅最多者。

法人分析，最近地緣政治以及美國江強化軍事部防的消息不斷，上周美國總統川普釋出美國2027年國防預算應達1.5兆美元的重磅消息，而且伊朗示威與格陵蘭主權的討論話題不斷，加上南韓可能拿下加拿大價值60兆韓元的潛艦汰換標案等激勵，均歐美韓國防股持續上漲，00965均有投資美國、歐洲，南韓的國防軍工股，在國內的多檔ETF裡面受惠最大。

根據CMoney從新年開盤過後到昨日的統計， ETF的規模在百億以上的漲幅，以00965逾1成漲10.11%鋒頭最健，其他的前五名依序為群益半導體收益00927漲9.66%、中信關鍵半導體00891漲8.12%、富邦科技0052漲7.94%、野村台灣新科技50（00935）漲7.62%，而向來有國民ETF封號的元大台灣50（0050）排名第六，漲7.24%。

近期全球國防題材持續一波接一波，從伊朗到格陵蘭，甚至到日本首相高市早苗有意提前解散眾議院，若自民黨單獨過半，高市包括強化軍事布局的新政有望更順利推行。這些都跟地緣政治有關，這些題材都會使得核心概念股的國防產業可望再迎利多，也是00965近日連續大漲的主要原因。

目前伊朗抗議活動導致傷亡持續增加，美聯社最新報導指出，為避免暴力鎮壓引發美國介入，政府當局主動聯繫川普，提議展開談判。同時，白宮社群平台已發布「天佑美軍、天佑美國」訊息，被視為川普團隊正評估最終行動方案的訊號。

根據彭博經濟研究分析，伊朗掌握龐大石油資源，獨裁政治，與美軍呈現不對襯作戰力，且可能對美國帶來頻繁且重大的威脅，是現階段眾多的地緣政治風險中，僅次於委內瑞拉、最可能被美軍軍事攻擊的對象。

法人分析，不論伊朗或格陵蘭的議題將向何處發展，能夠確定的是全球國防需求將持續擴張，除了美國對委內瑞拉與伊朗的潛在行動，均反映加速打擊中俄體系，格陵蘭議題也可能推升歐洲與美國再提升國防支出，包含歐洲同時面對來自美國的壓力，或美國需要派駐資源進駐格陵蘭等，伴隨全球地緣政治風險急遽上升且暫時未見趨緩，皆有利全球國防的多頭表態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。