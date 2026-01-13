0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

最近市場熱烈討論台積電與市值型ETF，但過去被投資人罵最兇的高股息ETF，正悄悄創下還原權息後的歷史新高。

知名財經YouTuber股添樂指出，包含0056、00878、00919甚至是曾破發的00939，近期表現都相當驚人。股添樂直言，這並非巧合，而是「低估值、金融發動、資金外溢」三股力量共同推動的結果。

績效大反撲：高股息ETF憑什麼洗刷「太爛」汙名？

回顧2025年，高股息投資人確實過得比較憋屈。當時大盤漲幅逼近30%，反觀多數高股息ETF績效連大盤的一半都不到。

股添樂分析，這不是高股息ETF太爛，而是2025年的大盤「強得不科學」，資金過度集中在一線AI權值股。

然而，進入2025年第四季後，情勢開始反轉。股添樂曾多次預告高股息ETF即將反轉，關鍵就在於其愛用的「金融股」開始發動。

隨著降息預期與台股日均量衝破8500億大關，中信金、富邦金、元大金及群益證等成分股噴發，帶動了這一波強勁的落後補漲行情。

AI資金外溢效應：低估值標的成為新寵兒

除了金融股助攻，AI題材的「二線補漲」也是大功臣。股添樂指出，當一線科技股估值漲到一定程度後，資金會外溢到同樣有AI題材但基期較低的標的。

例如聯電切入矽光子、世界先進獲台積電訂單，加上日月光、力成、晶圓電等標的近期漲幅驚人，而這些正是高股息ETF的核心班底。

股添樂強調：「投資要看未來，不是看當下新聞」雖然大家現在才看到成熟製程漲價或矽光子利多，但高股息ETF早就布局其中。

目前這些成分股的股價淨值比(P/B)多數不到1.5倍，甚至如可成僅約1倍左右，極具防禦價值。

從「阿姨罵什麼」看心理素質：散戶與專業的差別

股添樂特別提到一個有趣現象：為什麼很多人越罵，高股息ETF反而越漲？這其實反映了市場心理的轉向。

當散戶信心崩潰、紛紛出脫持股甚至大罵「垃圾」的時候，往往就是股價的相對低點，這些高股息ETF持有的雖然不是最噴發的一線標的，但卻是台灣最穩健的一群權值股。

股添樂直言，如果你在去年第四季最絕望的時候跟風看衰，那你現在就只能眼睜睜看著0056、00878等標的還原創新高。

投資要賺錢，有時候真的需要一點「人棄我取」的勇氣，而不是等到大家都改觀了才回來追高。

2026展望：配息穩定、低估值抗跌是最大優勢

展望2026年，許多人問：「高股息ETF還能持有嗎？」股添樂給出肯定的答案。

首先是配息能力，因為2025年這些ETF績效多為正值，2026年配息不會大幅縮水，如0056在1月仍能配出年化9.28%的亮眼數字。

其次是避險屬性，股添樂提醒，若2026年科技股漲多修正，估值極低的高股息ETF將展現極強的抗跌韌性。

以00713為例，其持股如遠傳、統一、華南金等「防守型」標的，在大盤震盪時將是最佳的資產緩衝區。在大盤進入2.8萬點高檔震盪之際，這種防禦力才是長期存股族的保命符。

股添樂總結：別在反彈時因信心薄弱而換車

股添樂分享，近日連火車車長都攔下他詢問0056能不能買，反映出市場信心正從低迷逐漸回溫。

他總結三大結論：第一，2026年落後補漲行情將持續；第二，老牌ETF配息依然穩健，優先挑選發行價以上的標的；第三，低估值成分股在多頭末段具備絕佳抗跌力。

「跌的時候信心堅強，反彈時信心反而薄弱」，股添樂呼籲投資人，不要在趨勢成形時急著下車，高股息與市值型ETF並非單選題，兩者搭配才能在2026年做到攻守兼備。

