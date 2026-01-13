亞洲年輕人理財術！保誠集團調查：59%投資不動產、48%持有股票與ETF

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠集團最新發布的研究報告顯示，亞洲年輕世代在財務管理上具有高度紀律與規劃性。根據《亞洲年輕世代財務思維》（Financial Mindset of Young Adults in Asia）調查結果，超過七成的受訪者表示自己有明確的財務規劃，而非臨時起意行事，並因此養成穩定的保險和投資習慣。而在投資理財方面，除了存款，大多數選擇不動產、股票／ETF、基金。

本次研究調查涵蓋七個亞洲市場，包括台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國，訪問超過5,300名20至35歲的年輕族群，旨在了解這個活力充沛的世代在保險及投資方面的經驗、偏好和態度。

大多數亞洲年輕人認為，生活中的不確定性已成為常態（63%），確保財務安全是他們的優先考量（77%），其重要性超越家庭責任（53%）、健康（52%）、以及事業和教育（42%）。近60%的受訪者表示，相比享受當下，他們更重視為未來做好準備。

儘管外在環境充滿變數，亞洲年輕人仍對個人財務展望保持樂觀。有64%的受訪者表示有信心能準備足夠的退休資金。

財務管理方面，超過半數（53%）的年輕人希望在「明智投資」與「享受生活」之間取得平衡。彈性是關鍵偏好之一，有62%的受訪者傾向於選擇能隨著人生階段和目標調整的理財方案，而非僅限於單一的儲蓄或投資方式。

同時，他們也展現出審慎且具長期視野的投資態度。42%願意配置較高風險、追求較高報酬的投資工具，40%則同樣重視如定期存款等相對穩健的選項。近六成受訪者偏好長期投資工具，反映他們對可持續成長的財務規劃重視。

而受訪者中持有或投資的金融產品相當多元，其中有銀行產品（如存款帳戶）達93%，不動產（59%）、股票／ETF（48%）、基金（43%）、加密貨幣等數位資產（38%）、大宗商品期貨（27%）、債券／固定收益商品（25%）、衍生性金融商品（13%）、其他（36%）。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示：「保誠人壽身為外商壽險的領導者，並為保誠集團的一員，憑藉豐富的全球資源，透過國際與在地市場的研究調查，深入洞察消費者尚未被滿足的需求。此次調查不僅拓展了我們對年輕世代理財與保障規劃的理解，也有助於我們依據他們的實際需求，發展更貼近生活的保險產品與服務，真實體現保誠『以客為本』的精神。隨著年輕族群逐步成為家庭的重要支柱，未來將面臨更多人生階段的轉換與責任，其所需的保障規劃也勢必更加多元與完整。」

調查也顯示，亞洲年輕人在規畫保險與投資時，傾向同時運用數位工具的效率與專業顧問的建議。隨著數位工具普及，61%的受訪者表示有信心自行比較與選擇產品，54%則認為自己有信心能夠獨立管理保險及投資組合。

然而，人性化的互動仍然備受重視，64%的受訪者在選擇人壽或健康保險及後續服務時，傾向於諮詢專業顧問，尤其是涉及處理複雜的承保細節（70%）及理賠流程（68%）方面的問題。在日常財務管理上，則更傾向數位平台，顯示年輕世代高度認同結合科技與真人專業的「混合式」保險與理財體驗。

預計到2030年，千禧世代與 Z 世代將佔亞太地區消費者總數的一半左右。這代表保險公司必需透過更簡單、便利的產品設計，並結合數據、科技與對人性的理解，提供兼具創新與同理心的體驗，重新打造與年輕客群的互動模式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

