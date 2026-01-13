快訊

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

聯合新聞網／ 綜合報導
台股2026開年衝破3萬點爆出兆元天量，市值型ETF規模翻倍成長，市佔率大幅提升至44%。記者許正宏／攝影
台股2026開年衝破3萬點爆出兆元天量，市值型ETF規模翻倍成長，市佔率大幅提升至44%。記者許正宏／攝影

台股2026一開年激情演出，強攻3萬點大關，並爆出上市+上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大。台股歷史天量揭新頁，台股ETF也展開新局，凱基投信表示，歷經2025年，台股ETF整體規模從新台幣2.72兆元挺進3.77兆元，板塊組成也出現變化，高股息型與市值型此消彼長，高股息ETF規模占整體台股ETF由68%下滑至53%，市值型ETF規模占比則由32%上升至44%(表)，顯見市值型ETF投資魅力湧現，吸引投資人青睞。

進一步觀察2025年台股ETF市場變化，高股息ETF規模占比仍過半，整體規模也由1兆8,435億元成長至2兆87億元，然而相較之下，台股市值型ETF的規模成長更讓人眼睛為之一亮，不僅整體規模由8,727億元大幅躍升至1兆6,451億元，近乎翻倍，佔整體ETF市場比重更呈現明顯的雙位數成長(表)，成為2025年台股ETF規模成長的最大推手。

凱基台灣TOP50ETF基金（009816）研究團隊表示，AI應用落地可望持續擴大，台廠AI供應鏈受惠層面也可望從下游擴散至上游，無獨有偶，非AI低基期族群，例如金融類股或具備轉機題材的傳產類股，受惠景氣復甦與資金輪動，也可望迎來評價修復行情。電子、傳產、金融各擁題材情況下，台股2026年EPS上看1600元(註)，不僅基本面具備實質支撐，評價面也可望上修。

台股長多行情可期，能掌握時間複利威力的不配息再投入市值型ETF，將是大啖台股成長紅利的極佳選擇。009816研究團隊說明，不配息好處多多，不僅能透過不配息再投入專注累積資本利得，提高再投資效率，也能降低買賣股票所產生的摩擦成本，以及減少股息衍生的二代健保補充保費、股利所得稅務成本。

009816將自1月14日展開募集，經理費0.07%，保管費0.027%，發行價10元，鎖定台股50強企業成長動能，選股條件加入企業近四季稅後純益總和大於0，成分股每年調整四次，並採取不配息再投入機制，讓時間複利發揮真正的威力，將是用1萬元打包台股核心50強企業、入手台股成長潛力的絕佳機會。

2024 年底2025 年底
規模(億台幣)占比(%)規模(億台幣)占比(%)
高股息型18435682008753
市值型8727321645144
主動型0011523
台股ETF整體規模2.72兆整體規模3.77兆

資料來源：凱基投信。資料日期：2025/12。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 市值型

