國安基金功成身退 台股主動式ETF 靈活配置看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國安基金歷次啟動後，台股大盤後市平均表現（%）。（資料來源：CMONEY、2026/1/12 表格整理：群益投信）
國安基金宣布退場，根據群益投信統計資料顯示，2000年以來國安基金有9次護盤，過去9次宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現佳，後20日、後60日、後120日、後180日、後200日分別為3.62%、4.59%、10.59%、17.71%、20.17%，勝率約在6成以上。最近一次去年川普關稅之亂後啟動至今，大盤不但創高站上3萬點大關，期間（2025/4/8至2026/1/12）更上漲65.59%，護盤效益彰顯也讓投資人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，現階段大盤處於高檔，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。

群益投信台股研究團隊指出，台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以主動式台股ETF基金，參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股仍偏多看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

