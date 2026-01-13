川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

快訊

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
受伊朗動盪與北韓擊落無人機影響，元大航太防衛科技（00965）掛牌一年大漲75%創新高。(路透)
新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點；

1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。

2.北韓境內最近擊落一架來自南韓的無人機，金正恩胞妹氣噗噗表示在有類似事件，將採取報復行動。

所以最近美國、韓國軍工股表現都很強，尤其股民買不到北韓軍工股，一窩蜂湧入南韓軍工股，最近一個月漲幅超過3成、甚至5成的都有。

因此包含有去年才掛牌的00965，今年開年又繼續創新高了，這檔ETF持有一籃子包含美國(40%)、日本(27%)、韓國(16%)、台灣(7%)航太與軍工產業概念股。掛牌至今短短一年時間，已經漲75%。像這種特定主題的ETF，什麼時候要漲真的不知道，不過當你感覺到地緣衝突議題又慢慢熱起來的時候，這類商品就算是一個滿好用來觀測市場風向的指標。

當然看到這裡，我知道你一定想問，「還能不能追？」

這麼說吧，我認為起碼在川普卸任前，軍工題材會是好一段時間可以持續關注的市場重心。畢竟川普每天都在發文高喊天佑美國、讓美國再次偉大，而美國隊長時不時要維護世界和平，世界和平就需要靠民主陣線聯盟時不時添加香油錢來加持。

所以情感上，我覺得還是有想像空間的；但理性上，我覺得可以多觀望一下。

主要還是怕你買在新高套了急著罵我。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

被笑傻？棄0050獨鍾高股息…小師傅靠「笨方法」滾出400多萬報酬

比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

孫悟天存股-孫太在臉書發文，分享自己從爬山節奏聯想到投資配置的心得。她引用巴菲特名言「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道」，直言真正困難的不是衝得快，而是在市場雜訊中，依然能穩穩走在不被打斷

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

台股站上3萬點，多檔ETF走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）仍未回到發行價，引爆投資人不滿。PTT股板一名網友轉貼「00940自救會」臉書討論，直指「台股三萬點，00940還在破發」，引來網友圍繞「月月配卻月月賠」與「含息是否其實已解套」兩派交鋒。

台股ETF除息秀開鑼 00927、00904、00912三檔預估年化配息率逾11%

元月有近30檔台股ETF先後除息，從除息日回推最後買進日，共有14檔台股ETF除息前最後買進日落在本周，觀察這14檔台股...

黃金白銀ETF熱力四射 00708L突破百元大關

2026年開年，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，黃金、白銀價格再度改寫歷史新高。其中，期元大S...

