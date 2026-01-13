川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手
新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點；
1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。
2.北韓境內最近擊落一架來自南韓的無人機，金正恩胞妹氣噗噗表示在有類似事件，將採取報復行動。
所以最近美國、韓國軍工股表現都很強，尤其股民買不到北韓軍工股，一窩蜂湧入南韓軍工股，最近一個月漲幅超過3成、甚至5成的都有。
因此包含有去年才掛牌的00965，今年開年又繼續創新高了，這檔ETF持有一籃子包含美國(40%)、日本(27%)、韓國(16%)、台灣(7%)航太與軍工產業概念股。掛牌至今短短一年時間，已經漲75%。像這種特定主題的ETF，什麼時候要漲真的不知道，不過當你感覺到地緣衝突議題又慢慢熱起來的時候，這類商品就算是一個滿好用來觀測市場風向的指標。
當然看到這裡，我知道你一定想問，「還能不能追？」
這麼說吧，我認為起碼在川普卸任前，軍工題材會是好一段時間可以持續關注的市場重心。畢竟川普每天都在發文高喊天佑美國、讓美國再次偉大，而美國隊長時不時要維護世界和平，世界和平就需要靠民主陣線聯盟時不時添加香油錢來加持。
所以情感上，我覺得還是有想像空間的；但理性上，我覺得可以多觀望一下。
主要還是怕你買在新高套了急著罵我。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言