川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點；

所以最近美國、韓國軍工股表現都很強，尤其股民買不到北韓軍工股，一窩蜂湧入南韓軍工股，最近一個月漲幅超過3成、甚至5成的都有。

因此包含有去年才掛牌的00965，今年開年又繼續創新高了，這檔ETF持有一籃子包含美國(40%)、日本(27%)、韓國(16%)、台灣(7%)航太與軍工產業概念股。掛牌至今短短一年時間，已經漲75%。像這種特定主題的ETF，什麼時候要漲真的不知道，不過當你感覺到地緣衝突議題又慢慢熱起來的時候，這類商品就算是一個滿好用來觀測市場風向的指標。

當然看到這裡，我知道你一定想問，「還能不能追？」

這麼說吧，我認為起碼在川普卸任前，軍工題材會是好一段時間可以持續關注的市場重心。畢竟川普每天都在發文高喊天佑美國、讓美國再次偉大，而美國隊長時不時要維護世界和平，世界和平就需要靠民主陣線聯盟時不時添加香油錢來加持。

所以情感上，我覺得還是有想像空間的；但理性上，我覺得可以多觀望一下。

主要還是怕你買在新高套了急著罵我。

