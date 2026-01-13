媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問哪些股票可以直接砍、哪些可以再擺一陣子看看。

從原PO貼出的帳戶來看，持股橫跨ETF、金融、科技、傳產與債券型商品，多數部位呈現獲利，甚至出現超過兩位數、三位數報酬率的個股。這也讓不少網友第一時間不是給名單，而是直接反問「真的需要動嗎？」整體帳面表現，反而成為討論焦點。

不少留言力勸原PO不要插手操作，認為媽媽的績效已經相當亮眼。有網友直言「勸你不要幫你媽操作 而且她很厲害了欸 都有賺」、「你媽已經贏過超多人了，我勸你不要動她的股票，不要以為自己年輕人就比較懂，到時候績效更低你補錢給他嗎」，也有人看到特定持股後驚呼「5塊的國票金38塊的緯創23塊的智易，屬實是牛逼，要我絕對不敢動...」、「654.27% 太猛了」。

但也有另一派網友開始針對個別標的給出看法，尤其點名傳產。「其他沒辦法給意見，但中鋼真的要好好考慮可以賣了，鋼鐵業黃金時代可以說已經過去，未來鋼鐵業只會越來越困難」、「中鋼賣掉 除非你是要他的股東贈品」，也有人選擇更保守路線，認為「缺錢再賣就好了」、「一張不賣 奇蹟自來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。