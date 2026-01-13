快訊

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬媽媽超狂對帳單，驚見38元緯創與654%報酬率，想轉買0050反被網勸「千萬別碰」；眾多持股中唯獨「中鋼」被點名可以賣。記者許正宏／攝影
Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問哪些股票可以直接砍、哪些可以再擺一陣子看看。

從原PO貼出的帳戶來看，持股橫跨ETF、金融、科技、傳產與債券型商品，多數部位呈現獲利，甚至出現超過兩位數、三位數報酬率的個股。這也讓不少網友第一時間不是給名單，而是直接反問「真的需要動嗎？」整體帳面表現，反而成為討論焦點。

不少留言力勸原PO不要插手操作，認為媽媽的績效已經相當亮眼。有網友直言「勸你不要幫你媽操作 而且她很厲害了欸 都有賺」、「你媽已經贏過超多人了，我勸你不要動她的股票，不要以為自己年輕人就比較懂，到時候績效更低你補錢給他嗎」，也有人看到特定持股後驚呼「5塊的國票金38塊的緯創23塊的智易，屬實是牛逼，要我絕對不敢動...」、「654.27% 太猛了」。

但也有另一派網友開始針對個別標的給出看法，尤其點名傳產。「其他沒辦法給意見，但中鋼真的要好好考慮可以賣了，鋼鐵業黃金時代可以說已經過去，未來鋼鐵業只會越來越困難」、「中鋼賣掉 除非你是要他的股東贈品」，也有人選擇更保守路線，認為「缺錢再賣就好了」、「一張不賣 奇蹟自來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 2002中鋼 報酬率 傳產 贈品

相關新聞

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

孫悟天存股-孫太在臉書發文，分享自己從爬山節奏聯想到投資配置的心得。她引用巴菲特名言「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道」，直言真正困難的不是衝得快，而是在市場雜訊中，依然能穩穩走在不被打斷

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

台股站上3萬點，多檔ETF走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）仍未回到發行價，引爆投資人不滿。PTT股板一名網友轉貼「00940自救會」臉書討論，直指「台股三萬點，00940還在破發」，引來網友圍繞「月月配卻月月賠」與「含息是否其實已解套」兩派交鋒。

台股ETF除息秀開鑼 00927、00904、00912三檔預估年化配息率逾11%

元月有近30檔台股ETF先後除息，從除息日回推最後買進日，共有14檔台股ETF除息前最後買進日落在本周，觀察這14檔台股...

黃金白銀ETF熱力四射 00708L突破百元大關

2026年開年，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，黃金、白銀價格再度改寫歷史新高。其中，期元大S...

台股ETF十強 紅不讓

2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣盛，一舉攻上3萬點之上，也帶動台股ET...

