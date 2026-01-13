快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

聯合新聞網／ 綜合報導
孫太引用巴菲特「滾雪球」理論，指出即將募集的009816透過「零配息」設計，雖少了領息快感，卻能避開稅費摩擦讓複利不中斷。記者許正宏／攝影
孫太引用巴菲特「滾雪球」理論，指出即將募集的009816透過「零配息」設計，雖少了領息快感，卻能避開稅費摩擦讓複利不中斷。記者許正宏／攝影

孫悟天存股-孫太在臉書發文，分享自己從爬山節奏聯想到投資配置的心得。她引用巴菲特名言「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道」，直言真正困難的不是衝得快，而是在市場雜訊中，依然能穩穩走在不被打斷的長期路徑。

孫太進一步點出，市值型工具不只要選「大公司」，更要留意獲利品質。對於即將募集的凱基台灣TOP50（009816），孫太表示，這檔商品不只挑選大型企業，還透過高ROE與獲利成長篩選，並主動排除「虛胖企業」，設計邏輯在市值型ETF中相對少見。

在配息議題上，孫太直言「複利最怕斷點」。她指出，許多投資人習慣領息，但配息後的所得稅、二代健保等成本，其實會侵蝕長期複利；零配息、自動再投入的設計，能讓資金直接反映在淨值上，減少摩擦成本，讓雪球持續在雪道上滾動。

不過，她也坦言零配息並非沒有代價。在回應網友提問時，他直說「凡事一體兩面」，並逐點說明，包括投資時間需拉長、震盪時心理壓力較大、盤整期帳面表現不一定好看，以及聚焦高ROE成長股意味著波動度較高，且為分散風險，少了單一權值股爆發力。

貼文曝光後，留言區陸續出現討論，有網友拿其他零配息商品作比較，直言「00924沒配息也不錯」，也有人以簡短語句表達好奇與觀望態度，留言焦點多半圍繞在零配息設計與商品定位本身。

有人拿其他零配息商品相比，也有人仍在觀望、確認商品定位與風險。面對網友直接提問風險與缺點，孫太也沒有避談，而是清楚點出零配息設計在心理承受度、波動度與投資時間拉長上的挑戰。從留言互動來看，這檔009816並非被視為「萬靈丹」，而是一項需要投資人先想清楚目標與耐心的工具，是否適合自己，關鍵仍在能不能走完那條不被打斷的長期雪道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 ETF 不配息 市值型 ROE 分散風險 巴菲特 二代健保補充保費

延伸閱讀

比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

夜盤噴爆…傳川普降關稅至15％！台積電再蓋5廠？台指期衝破31000點

川普降關稅至15％換台積電5座廠？協議傳本月公布…夜盤先噴再說

相關新聞

媽想賣股轉買0050曬對帳單驚見「654％報酬率」！網全跪：拜託別亂動

Dcard上一則請益文引發大量討論，一名網友貼出媽媽的股票帳戶，表示「有一些是擺了很久的」，近期媽媽考慮把部分股票賣掉、改買0050，但原PO坦言自己「只買006208，對個股沒有研究」，因此上網詢問

不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

孫悟天存股-孫太在臉書發文，分享自己從爬山節奏聯想到投資配置的心得。她引用巴菲特名言「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道」，直言真正困難的不是衝得快，而是在市場雜訊中，依然能穩穩走在不被打斷

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

台股站上3萬點，多檔ETF走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）仍未回到發行價，引爆投資人不滿。PTT股板一名網友轉貼「00940自救會」臉書討論，直指「台股三萬點，00940還在破發」，引來網友圍繞「月月配卻月月賠」與「含息是否其實已解套」兩派交鋒。

台股ETF除息秀開鑼 00927、00904、00912三檔預估年化配息率逾11%

元月有近30檔台股ETF先後除息，從除息日回推最後買進日，共有14檔台股ETF除息前最後買進日落在本周，觀察這14檔台股...

黃金白銀ETF熱力四射 00708L突破百元大關

2026年開年，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，黃金、白銀價格再度改寫歷史新高。其中，期元大S...

台股ETF十強 紅不讓

2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣盛，一舉攻上3萬點之上，也帶動台股ET...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。