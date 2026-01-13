不領息才是真複利？孫太點009816：少繳稅、省二代健保…讓雪球在長坡道狂滾！

孫悟天存股-孫太在臉書發文，分享自己從爬山節奏聯想到投資配置的心得。她引用巴菲特名言「人生就像滾雪球，重要的是濕的雪，和夠長的雪道」，直言真正困難的不是衝得快，而是在市場雜訊中，依然能穩穩走在不被打斷的長期路徑。

孫太進一步點出，市值型工具不只要選「大公司」，更要留意獲利品質。對於即將募集的凱基台灣TOP50（009816），孫太表示，這檔商品不只挑選大型企業，還透過高ROE與獲利成長篩選，並主動排除「虛胖企業」，設計邏輯在市值型ETF中相對少見。

在配息議題上，孫太直言「複利最怕斷點」。她指出，許多投資人習慣領息，但配息後的所得稅、二代健保等成本，其實會侵蝕長期複利；零配息、自動再投入的設計，能讓資金直接反映在淨值上，減少摩擦成本，讓雪球持續在雪道上滾動。

不過，她也坦言零配息並非沒有代價。在回應網友提問時，他直說「凡事一體兩面」，並逐點說明，包括投資時間需拉長、震盪時心理壓力較大、盤整期帳面表現不一定好看，以及聚焦高ROE成長股意味著波動度較高，且為分散風險，少了單一權值股爆發力。

貼文曝光後，留言區陸續出現討論，有網友拿其他零配息商品作比較，直言「00924沒配息也不錯」，也有人以簡短語句表達好奇與觀望態度，留言焦點多半圍繞在零配息設計與商品定位本身。

有人拿其他零配息商品相比，也有人仍在觀望、確認商品定位與風險。面對網友直接提問風險與缺點，孫太也沒有避談，而是清楚點出零配息設計在心理承受度、波動度與投資時間拉長上的挑戰。從留言互動來看，這檔009816並非被視為「萬靈丹」，而是一項需要投資人先想清楚目標與耐心的工具，是否適合自己，關鍵仍在能不能走完那條不被打斷的長期雪道。

