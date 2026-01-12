台股ETF除息秀開鑼 00927、00904、00912三檔預估年化配息率逾11%

元月有近30檔台股ETF先後除息，從除息日回推最後買進日，共有14檔台股ETF除息前最後買進日落在本周，觀察這14檔台股ETF，主要由科技型與高息型組成，其中群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30、中信臺灣智慧50，預估年化配息率皆逾11%，表現亮眼。

群益半導體收益ETF本次預估每單位配發金額為0.91元，預估年化配息率衝上15.6%，依過往配息紀錄次次填息，讓持有的投資人息利雙收。群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，隨著AI應用與需求快速拓展，雲端服務供應商（CSP）廠資本支出持續上修，持續為相關供應鏈上下游帶來新商機，形成獲利上修的良性循環。而台灣半導體在其中更扮演核心角色，自IC設計、半導體製程、封裝測試等皆雨露均霑，甚至在全球供應鏈中具有不可替代的地位，成長動能可期。

近期將除息的台股ETF

建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，本月半導體晶圓代工、記憶體、IC設計三族群股價撐腰，帶動半導體股價表現搶眼。機構法人預估，今年晶圓代工龍頭廠利多，包括2奈米產能放量、CoWoS產能翻倍成長，主打先進封裝及晶圓製造的一站式優勢。

由於台積電海外設廠、全球布局進入收割期，不僅獲AI、車用等各類半導體訂單，同時台積電今年可能高舉定價權優勢，進行一波晶圓代工漲價潮。連同記憶體、矽晶圓及其他半導體缺貨族群，在強勁基本面撐腰下，有望驅動全年半導體產業鏈營收、獲利維持成長榮景，看好中長期股價表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。