2025年最強的債券ETF種類是它 00726B配息出爐、近一年配6.5%

國泰新興投等債（00726B）12日公告第一階段配息出爐，根據國泰投信12日公告，00726B每受益權單位擬配發0.5元，依收盤價33.88元，換算1.47%，除息交易日為1月27日，收益分配發放日2月26日。

00726B連續兩季每受益權單位配發0.5元，近四季配息率分別為1.47%、1.49%、1.86%、1.73%，合計近一年的年化配息率有達到6.57%。

2025年表現最好的債券ETF是新興債，新興市場債指數漲幅逾5%~10%，表現亮眼。展望2026年，國泰新興投等債經理人江宇騰表示，面對潛在的市場波動，資產品質將是決勝關鍵。00726B主要投資BBB級以上之新興市場主權、新興市場類主權及新興市場優質公司債，具備進可攻、退可守的特性。

相較於波動劇烈的低評級債券，高信評債券不僅違約風險低，且在當前評價面相對低估的環境下，未來資本利得的補漲空間更值得期待，應把握當前利差擴張的機會進行布局，不僅能鎖定優於成熟市場的債息收益，更能透過高信評資產降低投組波動，有望同步掌握「息收」與「價差」雙重紅利。

