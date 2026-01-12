快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

2025年最強的債券ETF種類是它 00726B配息出爐、近一年配6.5%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
2025年表現最好的債券ETF是新興債。（本報系資料庫）
2025年表現最好的債券ETF是新興債。（本報系資料庫）

國泰新興投等債（00726B）12日公告第一階段配息出爐，根據國泰投信12日公告，00726B每受益權單位擬配發0.5元，依收盤價33.88元，換算1.47%，除息交易日為1月27日，收益分配發放日2月26日。

00726B連續兩季每受益權單位配發0.5元，近四季配息率分別為1.47%、1.49%、1.86%、1.73%，合計近一年的年化配息率有達到6.57%。

2025年表現最好的債券ETF是新興債，新興市場債指數漲幅逾5%~10%，表現亮眼。展望2026年，國泰新興投等債經理人江宇騰表示，面對潛在的市場波動，資產品質將是決勝關鍵。00726B主要投資BBB級以上之新興市場主權、新興市場類主權及新興市場優質公司債，具備進可攻、退可守的特性。

相較於波動劇烈的低評級債券，高信評債券不僅違約風險低，且在當前評價面相對低估的環境下，未來資本利得的補漲空間更值得期待，應把握當前利差擴張的機會進行布局，不僅能鎖定優於成熟市場的債息收益，更能透過高信評資產降低投組波動，有望同步掌握「息收」與「價差」雙重紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新興市場 債券ETF 國泰 ETF

延伸閱讀

星戰開打！中美卡位太空主權 低軌衛星概念股成最強多頭引信

王毅非洲之行提一中原則 外交部嚴正抗議譴責

非農就業低於預期！川普定向買債降房貸 辣媽：降息機率悄升溫

發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

相關新聞

2025年最強的債券ETF種類是它 00726B配息出爐、近一年配6.5%

國泰新興投等債（00726B）12日公告第一階段配息出爐，根據國泰投信12日公告，00726B每受益權單位擬配發0.5元...

不錯過台股行情 0050定期定額人數突破70萬

台股指數化投資的指標-元大台灣50（0050），2025年12月定期定額戶數月增5.7萬，累計全年增加逾40萬戶，總戶數...

川普大秀「軍事實力」 這檔ETF受惠、衝上25元新高

美國對委內瑞拉精準打擊展現軍事行動影響力，加上川普喊話要大幅提升美軍事預算年增五成，皆帶動歐美國防龍頭股價強勢走高，國內...

AI盡頭是缺電！巨人傑點名「這檔」半年狂飆366％…狠甩還在畫大餅的SMR

「AI的盡頭是電力！」這句話正從網路哏成為投資圈的熱門話題。知名投資人「交易員巨人傑」近日在社群上與網紅Joeman的對話，以及他在昨日（11日）講座中的分享，引爆了網友對能源股的熱烈討論，其中他點名

台灣兒童帳戶怎麼投資？業界建議可投資0050

美國「川普帳戶」點燃立法院的兒童帳戶熱議，一位不具名的金融業高層指出，藍綠白的版本各有優缺點，但是若回歸產品面，最好的方...

百元ETF+1 川普要對伊朗動武？ 黃金飆漲新高

2026年開局各地衝突不斷，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，亞股盤中現貨黃金、白銀改寫歷史新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。