黃金白銀ETF熱力四射 00708L突破百元大關

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
2026年開年，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，黃金、白銀價格再度改寫歷史新高。 路透
2026年開年，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，黃金、白銀價格再度改寫歷史新高。其中，期元大S&P黃金正2（00708L）昨（12）日突破百元大關，上漲4.6%，成為市場上第13檔百元ETF；而期元大道瓊白銀也大漲9.3%、期元大S&P黃金漲2.6%。

據Lipper、證交所資料，期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀在2025年淨值分別上漲54.4%、125.7%，日均成交金額也較2024年增加674%、517%，全年淨申購金額分別達到68.1億元、68.8億元，規模達96.8億元、121.2億元，同步改寫歷史新高紀錄，均創掛牌以來表現最佳年度。

期元大S&P黃金研究團隊指出，黃金具獨特的保存購買力性質，長期對沖通膨風險，且在美元指數弱勢環境具表現空間，加上地緣政治風險持續、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，看好2026年的表現空間；而白銀除參與貴金屬利多，應用層面更涉及國家安全，美國已將白銀列入關鍵礦產，中國更自2026年起管制白銀出口，供需失衡將支持基本面。

即使如此，交易貴金屬的波動風險仍不容小覷。以波動較黃金現貨大的白銀現貨為例，據彭博資訊，就算處於2025全年上漲148%的超級多頭，其中依然有2025年3月28日起六個交易日下跌14.0%、2025年10月17日起七個交易日下跌13.6%，以及2025年12月29日起三個交易日下跌9.6%的情形。

過去在面臨空頭如聯準會政策影響時，也曾於2021年2月至2022年9月長波段下跌約四成。

基於黃金、白銀投資熱度增加，元大投信提醒貴金屬行情有基本面支撐，但隨價格上漲，潛在獲利了結賣壓可能造成波動增加，交易相關ETF前須評估風險。

芝加哥商品交易所（CME）連續上調黃金、白銀期貨保證金，亦即投資人要更多資金才能維持部位，建議可選擇不用自行額外投入保證金，且資本利得免所得稅的期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀，並嚴設進出場規劃。期元大S&P黃金、期元大道瓊白銀分別持有黃金、白銀期貨合約，透過兩檔ETF投資，報酬率可能與同期現貨價格不同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

