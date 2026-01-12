台股ETF十強 紅不讓

2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣盛，一舉攻上3萬點之上，也帶動台股ETF飆漲。統計今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上。

投信法人表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力，使行情呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。

績效亮眼的台新臺灣IC設計ETF（00947）前三大持股華邦電、南亞科、群聯權重分別高達11.4%、9.5%及9.4%。由於精準抓住記憶體大漲趨勢，加上1月除息金額上調50%的配息金額加成，成交量急速放大。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，甫邁入2026年，海力士及三星兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC及智慧手機用 DRAM客戶提出漲價，今年第1季報價預計飆漲六至七成。由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與AI基礎設施持續建設相關的結構性轉變。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯指出，當全球進入實體AI階段，背後仍亟需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道。

矽晶圓、記憶體等超級周期啟動、及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將百花齊放，半導體產業成長前景，將是推動台灣半導體鏈進入未來黃金十年的成長引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。