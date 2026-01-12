不錯過台股行情 0050定期定額人數突破70萬

台股指數化投資的指標-元大台灣50（0050），2025年12月定期定額戶數月增5.7萬，累計全年增加逾40萬戶，總戶數突破70萬戶，持續改寫台灣ETF全新里程碑。

0050於2025年締造多項紀錄，包括投資人數大增逾125萬、定期定額戶數成長43萬，規模成長近6,000億，分割後股價已從約47元漲至超過70元，全年績效為市值型ETF第一，且在有全年績效的台股ETF中贏過89%。

法人分析，0050市值型特性絕不會錯過台股行情，讓投資人「獲得該有的報酬」，而非將資產成長孤注一擲於少數個股或主動進出場策略，定期定額戶數的持續成長，顯示愈來愈多投資人認同這樣的策略。

0050並非僅反映大盤報酬，在資金青睞指標權值股下，台灣50指數2025年含息報酬率37.5%，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5%，近十年更是509.1%對上399.3%的顯著差異。

專家表示，0050高度呈現台股市場表現，買進並長期持有，即參與台灣經濟成長，從長期角度來看，0050成立以來至2026年1月9日含息報酬率1432%，以每年250交易日換算年化報酬率約為13.1%，此報酬率只要5.4年即可為投資資產翻倍。

長期推崇指數化投資的周冠男教授也表示，市場長期終究是往上的，長期投資市值型ETF對沒有資訊的投資人而言，是勝率較高的策略，「會（與台股新高）雨露均霑的，只有被動式指數投資人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。