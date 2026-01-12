「緩成長、緩降息」雙緩環境成形 有利主動非投資等級債ETF

聯博投信認為，隨著「緩成長、緩降息」的雙緩環境成形，主動管理的非投資等級債券ETF可望成為2026年投資人的收益投資新選擇之一，因為不僅能保有債券收益特性，也具備競爭力的報酬潛力。

聯博預測，2026年美國國內生產毛額（GDP）年增率將維持1.8%，與去年相同。今年美國經濟最可能的情境是低速成長，非投資等級債有望優於股市。回顧過去40年，在經濟成長介於0-2%的環境下，美國非投等債平均上漲8.5%，高於美股的5.8%。

最新美國經濟數據顯示，12月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.9，來到14個月新低，並已連續十個月低於50的榮枯線。聯博投信認為，美國景氣雖持續降溫，但仍展現韌性，從近期公布的「小非農」就業報告即可看出端倪。

聯博投信指出，美國去年12月民間企業新增就業4.1萬人，較11月的減少2.9萬人回升，顯示美國經濟雖放緩，卻不至於陷入衰退。這也使聯準會（Fed）更加重視經濟數據，而不急於降息。

聯博認為，美國市場近期並不平靜，包含美國債務居高不下、美國與其他區域間的地緣政治風險、Fed內部對於降息政策意見分歧等事件。今年市場波動仍高，「保有主動」將有助於降低投資組合受到市場事件的影響幅度，擺脫過往被動式ETF受限於特定的追蹤績效指標。因此，聯博1月12日開始募集主動聯博全球非投（00984D），以因應市場變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。