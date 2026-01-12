川普大秀「軍事實力」 這檔ETF受惠、衝上25元新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國內唯一軍工國防ETF元大航太防衛科技（00965）上周飆漲逾8%。（本報系資料庫）
美國對委內瑞拉精準打擊展現軍事行動影響力，加上川普喊話要大幅提升美軍事預算年增五成，皆帶動歐美國防龍頭股價強勢走高，國內唯一軍工國防ETF元大航太防衛科技（00965）上周飆漲逾8%。伊朗再傳戰事，00965 12日開盤旋即跳漲近2%，站上25元大關再創新高。

2026年開局美國總統川普動作頻繁，議題集中在軍事行動，先是突襲委內瑞拉，再宣布預計將2027年國防預算從1兆美元大幅提升至1.5兆美元，直接利多相關供應鏈，川普更針對伊朗局勢揚言或將介入，地緣政治風險大幅攀升。

專家分析，從貿易戰到軍事戰，川普政府對外談判的核心在於美國實力，推斷任內不僅美國軍費將只增不減，包括歐盟、日本等盟友也在其主導下增加國防預算，國防主題ETF元大航太防衛科技在全球主要國家軍事預算大增下，2025年大漲57.04%。新年度行情續熱，12日大漲1.41%後，2026年以來累積上漲10.11%。

元大航太防衛科技ETF研究團隊指出，國防產業最重要的催化劑就是全球軍事預算持續提升，美國作為軍事第一大國，預算新高與實際行動極具指標意義，是00965成分股利多題材。

在川普「掛保證」帶動下，1月9日當周00965主要成分股洛克希德馬丁上漲9.22%；日本三菱重工上漲11.1%、IHI上漲17.4%；南韓現代重工上漲20.8%、韓華航太上漲28.3%。

法人表示，2026年的多項地緣政治風險事件，再次提醒市場國防產業將是今年重要的投資主軸。歷史經驗顯示，投資國防產業的最佳時機並非戰爭發生當下，而是在趨勢明確時跟隨布局。目前包括國防概念股、黃金ETF等資產，大幅受國際局勢推升價格，但在資產配置中比重過低，持續建議適當配置相關產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 地緣政治風險 川普 ETF 航太 科技

