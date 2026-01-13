快訊

台股3萬點也救不了00940！股民自嘲：月月配月月賠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。聯合報記者潘俊宏／攝影
台股。聯合報記者潘俊宏／攝影

台股站上3萬點，多檔ETF走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）仍未回到發行價，引爆投資人不滿。PTT股板一名網友轉貼「00940自救會」臉書討論，直指「台股三萬點，00940還在破發」，引來網友圍繞「月月配卻月月賠」與「含息是否其實已解套」兩派交鋒。

根據媒體報導，00940在市場熱度高峰時曾出現「全民搶購」盛況，規模一度衝上千億，但至今價格仍低於票面，社群質疑聲浪升高。也有部分持有者主張不該只看淨值價格，強調配息已反映報酬，甚至以「台灣價值」自嘲或信仰式喊話，形成強烈對比。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，台股攻上3萬點，00940卻「廢到笑」，並延伸稱不只「債蛙」，現在還有「940蛙」，點出持有者數量龐大卻難掩失落情緒，貼文也帶動更多人回憶當初搶購與如今破發的落差。

多數推文偏向嘲諷與檢討操作，包含「韭動式ETF」、「月月配月月賠」、「成分股看一看就知道」等，並拿其他高股息ETF或同類商品比較，認為00940表現拖累、容易讓人對ETF失去信心；也有人直言早已認賠出清，或改買市值型ETF如0050，強調「無腦買市值」更穩。

不過，留言區也出現反駁聲音，部分網友提醒「要算除權息」，指出00940加計配息可能已是正報酬，質疑「把破發當績效」是算錯帳；另有網友延伸到高股息策略本質、成分股調整與經理人操作，甚至以「巴菲特會氣死」等玩笑話批評包裝話術，形成「看價格派」與「看含息派」持續拉鋸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

