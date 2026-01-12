日股多頭動能再升溫！政策與基本面雙引擎啟動

日本政壇出現變化契機。市場傳出，日本首相高市早苗可能於1月23日例行國會期間解散眾議院，並規劃2月上旬至中旬舉行大選，市場解讀為加速政策推動、爭取執政穩定性的布局。雖目前仍屬「考慮」階段，但資金已率先反映政治不確定性可望轉為政策利多。

統計顯示，自2000年以來日本共出現9次解散國會，其中7次TOPIX指數在解散前後約三個月區間呈現上漲，同期間平均漲幅達13.2%，顯示選舉前後政策刺激與風險偏好回升，對日股表現具正面效果。

1月12日相關消息傳出後，雖當日東京股市休市，但芝加哥商品交易所日經平均期貨較東京收盤價大漲約1,500點，顯示國際資金提前進場布局。在風險偏好升溫下，日圓兌美元一度走貶至接近158日圓，也有助出口與企業獲利。美國掛牌的日股ADR中，半導體設備、電子零組件與綜合電機類股表現相對強勢。

台灣掛牌日股ETF同步反映資金動向，1月12日以富邦日本正2（00640L）上漲5.7%居冠，富邦日本ETF（00645）亦上漲2.9%，顯示市場對日股後市轉趨正向。

富邦日本ETF經理人謝恩雅指出，解散國會在歷史上往往伴隨自民黨推出大規模經濟刺激方案以爭取選票，反而有利經濟與股市表現。若高市首相順利帶領執政聯盟取得過半席次，政治不確定性將明顯下降，有助外資進一步回流日股。

從基本面來看，日本上市企業2025財年預估股利總額可望首度突破20兆日圓，年增約8%，配息率約占淨利四成，反映企業治理改革與獲利能力同步改善。市場預期2026年企業獲利仍有雙位數成長空間，在日圓偏弱與內需改善帶動下，日股基本面支撐度續強。

謝恩雅表示，高市首相政策基調偏向弱勢日圓，有利出口導向產業，但對海外投資人而言亦增加匯率波動風險，因此建議投資人布局日股時，可優先選擇具備匯率避險機制的日股ETF。以富邦日本ETF為例，採新台幣計價並具避險設計，有助在參與日股行情的同時降低匯兌影響。

在全球資金回流風險性資產、日股政策與獲利動能同步改善的背景下，投資人可透過定期定額或分批進場方式布局日股ETF，掌握日本經濟復甦帶來的中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。