AI盡頭是缺電！巨人傑點名「這檔」半年狂飆366％…狠甩還在畫大餅的SMR

「AI的盡頭是電力！」這句話正從網路哏成為投資圈的熱門話題。知名投資人「交易員巨人傑」近日在社群上與網紅Joeman的對話，以及他在昨日（11日）講座中的分享，引爆了網友對能源股的熱烈討論，其中他點名的燃料電池大廠Bloom Energy（BE），更因驚人表現成為焦點。

巨人傑在其講座中剖析，他將能源投資分為「長線」與「短線」佈局。長線他看好由OpenAI執行長Sam Altman投資的小型模組化反應爐（SMR），但考量其商轉至少要等到2028年，為填補這期間的電力缺口，他找到了「可在短期快速部署、就地供電」的Bloom Energy作為短期解方，並強調「BE已有實質訂單與營收」，與還在MOU（合作備忘錄）階段的SMR公司不同。

從近期市場表現觀察，在AI資料中心電力需求激增的推動下，Bloom Energy近半年股價狂飆366.98%，公司更在1月9日宣布拿下價值27億美元的超級大單，激勵當日股價大漲12%。這股電力熱潮也讓持有該股的台灣ETF 00899「FT潔淨能源」，半年來繳出44.92%的亮麗漲幅。

社群網友對此討論熱烈，紛紛表示「原來供電才是AI概念股的真王者」、「這分析太有料了，直接點出問題核心」。事實上，整個能源板塊都因此受益，標普潔淨能源精選指數近半年績效達34.96%，電池與儲能科技指數漲幅更達55.64%。

