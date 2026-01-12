百元ETF+1 川普要對伊朗動武？ 黃金飆漲新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
黃金。（美聯社）
2026年開局各地衝突不斷，美國甫突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，亞股盤中現貨黃金、白銀改寫歷史新高新高，期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）分別大漲2.6%、9.4%，期元大S&P黃金正2（00708L）上漲4.6%，突破百元大關。

法人指出，2025年在地緣政治風險升溫、降息行情與各國去美元化等利多下，貴金屬ETF表現亮眼，2026年開局多重風險事件匯聚，再度確立長多格局不變，美國12月非農就業數據下行，聯準會謹慎寬鬆立場有利貴金屬行情，白銀更工業應用供不應求進入第六年，以及中國大陸、美國分別將白銀限制出口、列為關鍵物資清單，漲勢更為凌厲。

近期多家外資機構接續上調黃金目標價格，摩根大通認為金價有機會挑戰5,000美元，高盛指出美國投資人目前對黃金ETF投資占比仍低2012年前高，機構、長期投資人的配置比重低於0.5%，買盤讓金價有巨大的上漲空間。

更甚之，被視為避險資產之一的美債、投資級債，因為去美元化以及潛在通膨疑慮，長債殖利率居高不下，表現大幅落後黃金，「棄債轉金」也成為部分債券投資人的調整策略。

金融巨擘也喊話看好黃金，包括橋水基金創辦人達里歐直言：「黃金比美元資產更具避險價值。」提出資產配置黃金應達15%的建議；新債王岡拉克也轉推薦黃金，認為配置比例可達25%，在在顯示「棄債轉金」可能成為接下來的主流交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

