00981A買0050、0052...股東被剝兩層皮？柴鼠兄弟：多賺台積電漲幅才是真

近期台股投資圈最熱烈討論的話題，莫過於主動式ETF榜首00981A的持股明細中，竟然出現了0050與0052兩檔被動型ETF。消息一出，立刻在網路論壇炸開鍋，不少網友質疑：「我花高額管理費請經理人，結果你跑去買被動ETF？」、「這不是扒兩層皮嗎？」面對這些「套娃抬轎」的疑慮，柴鼠兄弟特別整理了FAQ懶人包，帶大家釐清背後的操盤邏輯。

高費率下的期待：為何投資人反應這麼大？

首先，先理解為什麼投資人會這麼生氣。目前台股11檔主動式ETF中，大部分經理費定在0.7%至0.8%之間。

但00981A的費率結構較特殊，採取「累進制」：規模200億以下收1.2%，超過部分才收1%，加上保管費也比同業高出數倍，堪稱目前費率最高的主動ETF。

投資人願意支付較高昂的成本，無非是希望透過專業經理人的選股能力，爭取超越大盤的「超額報酬」。

當主動ETF回頭購買0050時，除了原本的1%費用，還得額外負擔0050的內扣費用，這種「收兩次錢」的感覺，確實讓許多人聽了直搖頭。

突破「10%天條」：經理人不能說的苦衷

為什麼00981A團隊冒著被酸的風險也要買0050和0052？柴鼠分析，關鍵就在於台股基金行之有年的「10%單一持股上限」。

為了防止基金過度重壓單一公司導致曝險過高，法規嚴格限制主動基金持有單一個股不得超過10%。

觀察1月2日的數據，00981A持有的台積電權重已達9.8%，眼看著台積電帶著大盤不斷創高，經理人若想追隨這波「一個人的武林」，卻因法規受限無法加碼。

這時，買入含積量極高的0052（突破7成）與0050（逾6成），就成了合法的「繞道計畫」。透過這個小技巧，00981A實質上將台積電比重從10.24%提升到了11.67%，雖然只多了一點點，但在關鍵時刻卻能緊跟漲勢。

是策略性調整還是長期套娃？三點關鍵評估

針對這次事件，柴鼠兄弟提出三點看法，建議投資人不需要過度反應：

權重極低：0050與0052在981的佔比僅約1.46%與0.72%，連前十大持股都排不進去，對整體費用率影響微乎其微。

費用最省：經理人選擇了去年實際費用率最低的0050與0052，顯然已盡力挑選最「不傷」投資人的管道。

主動自由度：主動ETF的精神在於相信專業，經理人只要能創造出超越指數的績效，選股工具就不應被限制得太死。就像金控公司也是包了一籃子子公司，不能單純視為「套娃」。

法規與時俱進：台積電是否該獲得「豁免權」？

最後，柴鼠兄弟也拋出了一個值得深思的問題：現在台積電佔台股大盤權重已高達43%，是世界第六大的科技巨頭。在這種極端失衡的市場結構下，現行的「10%上限」法規是否已經過時？

如果主動ETF可以透過買被動ETF輕易繞過限制，那這條規定是否形同虛設？

與其讓經理人費盡心機「繞道」，或許政府應該思考，是否該將護國神山單獨從10%限制中豁免出來，讓台灣的資產管理法規能真正反映現狀。

◎本文獲 柴鼠兄弟 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。