快訊

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」大陸用語遭炎上 業者急發188字聲明

00981A買0050、0052...股東被剝兩層皮？柴鼠兄弟：多賺台積電漲幅才是真

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
00981A買進0050、0052。台股示意圖／聯合報系資料照
00981A買進0050、0052。台股示意圖／聯合報系資料照

近期台股投資圈最熱烈討論的話題，莫過於主動式ETF榜首00981A的持股明細中，竟然出現了0050與0052兩檔被動型ETF。消息一出，立刻在網路論壇炸開鍋，不少網友質疑：「我花高額管理費請經理人，結果你跑去買被動ETF？」、「這不是扒兩層皮嗎？」面對這些「套娃抬轎」的疑慮，柴鼠兄弟特別整理了FAQ懶人包，帶大家釐清背後的操盤邏輯。

高費率下的期待：為何投資人反應這麼大？

首先，先理解為什麼投資人會這麼生氣。目前台股11檔主動式ETF中，大部分經理費定在0.7%至0.8%之間。

但00981A的費率結構較特殊，採取「累進制」：規模200億以下收1.2%，超過部分才收1%，加上保管費也比同業高出數倍，堪稱目前費率最高的主動ETF。

投資人願意支付較高昂的成本，無非是希望透過專業經理人的選股能力，爭取超越大盤的「超額報酬」。

當主動ETF回頭購買0050時，除了原本的1%費用，還得額外負擔0050的內扣費用，這種「收兩次錢」的感覺，確實讓許多人聽了直搖頭。

突破「10%天條」：經理人不能說的苦衷

為什麼00981A團隊冒著被酸的風險也要買0050和0052？柴鼠分析，關鍵就在於台股基金行之有年的「10%單一持股上限」。

為了防止基金過度重壓單一公司導致曝險過高，法規嚴格限制主動基金持有單一個股不得超過10%。

觀察1月2日的數據，00981A持有的台積電權重已達9.8%，眼看著台積電帶著大盤不斷創高，經理人若想追隨這波「一個人的武林」，卻因法規受限無法加碼。

這時，買入含積量極高的0052（突破7成）與0050（逾6成），就成了合法的「繞道計畫」。透過這個小技巧，00981A實質上將台積電比重從10.24%提升到了11.67%，雖然只多了一點點，但在關鍵時刻卻能緊跟漲勢。

是策略性調整還是長期套娃？三點關鍵評估

針對這次事件，柴鼠兄弟提出三點看法，建議投資人不需要過度反應：

權重極低：0050與0052在981的佔比僅約1.46%與0.72%，連前十大持股都排不進去，對整體費用率影響微乎其微。

費用最省：經理人選擇了去年實際費用率最低的0050與0052，顯然已盡力挑選最「不傷」投資人的管道。

主動自由度：主動ETF的精神在於相信專業，經理人只要能創造出超越指數的績效，選股工具就不應被限制得太死。就像金控公司也是包了一籃子子公司，不能單純視為「套娃」。

法規與時俱進：台積電是否該獲得「豁免權」？

最後，柴鼠兄弟也拋出了一個值得深思的問題：現在台積電佔台股大盤權重已高達43%，是世界第六大的科技巨頭。在這種極端失衡的市場結構下，現行的「10%上限」法規是否已經過時？

如果主動ETF可以透過買被動ETF輕易繞過限制，那這條規定是否形同虛設？

與其讓經理人費盡心機「繞道」，或許政府應該思考，是否該將護國神山單獨從10%限制中豁免出來，讓台灣的資產管理法規能真正反映現狀。

◎本文獲 柴鼠兄弟 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

00981A買0050、0052...股東被剝兩層皮？柴鼠兄弟：多賺台積電漲幅才是真

近期台股投資圈最熱烈討論的話題，莫過於主動式ETF榜首00981A的持股明細中，竟然出現了0050與0052兩檔被動型ETF。消息一出，立刻在網路論壇炸開鍋，不少網友質疑：「我花高額管理費請經理人，結果你跑去買被動ETF？」、「這不是扒兩層皮嗎？」面對這些「套娃抬轎」的疑慮，柴鼠兄弟特別整理了FAQ懶人包，帶大家釐清背後的操盤邏輯。

黃金、白銀價格直漲ETF交易量年成長各爆六倍、五倍大量

黃金跟白銀的價格不斷刷新史上紀錄，也使得元大投信所發行的黃金跟白銀ETF成交量跟著暴增，統計顯示，期元大S&P黃金(00...

被笑傻？棄0050獨鍾高股息…小師傅靠「笨方法」滾出400多萬報酬

2023/03/22－2026/01/04 存股時間：2年9個月又13天 股票市值：1,887萬 含息報酬：436萬 今年是我進入投資市場的第10個年頭。但說實話，真正做到「長期持有、不賣

高市政府擬解散國會？市場壓注高市經濟學 日本五大商社ETF再創高

日本股市12日逢「成人日」休市一天，但台股掛牌日股ETF買氣續熱。受惠日本首相高市早苗擬解散國會的傳聞甚囂塵上，市場提前...

本周13檔台股ETF發股利157億 00919發101.25億最多

本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。統計包...

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

＊原文發文時間為1月9日 2026年第二筆存股，買進3張0056，今年已買進8張，累積張數提升到41張，自從去年11月初到現在已買進13張0056，目前進度還算滿意甚至微幅超越自己的預期。 加

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。