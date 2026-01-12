黃金、白銀價格直漲ETF交易量年成長各爆六倍、五倍大量

黃金跟白銀的價格不斷刷新史上紀錄，也使得元大投信所發行的黃金跟白銀ETF成交量跟著暴增，統計顯示，期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)創掛牌以來表現最佳年度，交易量與投資人數均大增，其中交易量竟一年分別爆增6倍、5倍之多。

對於投資熱度增加，元大投信提醒，儘管貴金屬行情有基本面支撐，不過隨著價格上漲，潛在獲利了結賣壓可能造成波動增加，交易前應同步留意風險。

據Lipper、證交所資料，期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)在2025年淨值分別上漲54.4%、125.8%，日均成交金額亦較2024年增加674%、517%，全年淨申購金額分別達到68.1億元、68.8億元，規模達96.8億元、121.2億元，同步改寫歷史新高紀錄。

期元大S&P黃金(00635U)研究團隊指出，黃金具獨特的保存購買力性質，長期對沖通膨風險，且在美元指數弱勢環境具表現空間，加上地緣政治風險持續、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，看好2026年的表現空間。

而白銀除了參與貴金屬利多，應用層面更涉及國家安全，美國已將白銀列入關鍵礦產，中國更自2026年起管制白銀出口，供需失衡將支持基本面。

不過元大投信仍特別提醒投資人，交易貴金屬的波動風險大，不容小覷。以波動較黃金現貨大的白銀現貨為例，據彭博資訊，就算處於2025全年上漲148%的超級多頭，其中依然有2025年3月28日起6個交易日下跌14.0%、2025年10月17日起7個交易日下跌13.6%，以及2025年12月29日起3個交易日下跌9.6%之情形。

元大投信也特別的提醒，過去在面臨空頭如聯準會政策影響時，也曾於2021年2月至2022年9月長波段下跌約4成。

目前芝加哥商品交易所(CME)已連續上調黃金、白銀期貨保證金，亦即投資人需要更多資金才能維持部位，對於以期貨方式投資黃金跟白銀的投資者，元大投信建議，倒不如參與行情可選擇不用自行額外投入保證金，且資本利得免所得稅的期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)，並嚴設進出場規劃。

期元大S&P黃金(00635U)、期元大道瓊白銀(00738U)分別持有黃金、白銀期貨合約，達到反映行情變化效果，不過元大投信也特別指出，期貨價格不完全等同現貨價格，因此透過兩檔ETF進行投資，報酬率可能與同期間現貨價格變化出現差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。