高市政府擬解散國會？市場壓注高市經濟學 日本五大商社ETF再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
今日台股日股ETF普遍走揚。圖／AI生成
日本股市12日逢「成人日」休市一天，但台股掛牌日股ETF買氣續熱。受惠日本首相高市早苗擬解散國會的傳聞甚囂塵上，市場提前押注「高市經濟學」政策紅利，今日台股日股ETF普遍走揚，其中中信日本商社（00955）盤中強勢突破14元整數大關，改寫掛牌以來新高價。

儘管日股休市，但台股投資人對於日股後市信心不減。00955經理人辛忠駿指出，日圓近期再度轉弱，主因高市早苗可能於1月下旬解散眾議院的消息升溫，市場預期執政黨的財政擴張與寬鬆貨幣政策有望進一步落實，這種「政策空窗期」伴隨的弱勢日圓預期，對於以出口導向為主的五大商社及半導體類股而言，將直接轉化為匯兌收益與獲利上修空間，成為支撐股價續攻的底氣。

回顧上周五日股表現，五大商社全面收紅，其中三菱商事、伊藤忠商事漲幅顯著。辛忠駿認為，商社股的強勢來自幾個原因，首先是原物料行情回穩，國際油價與金屬價格反彈，挹注商社能源礦產部門獲利。另外在日本政府力推「半導體立國」戰略下，若國會改選，延續相關補貼政策可望延續，且高市政府的擴張性財政政策將得以進一步落實，這也讓商社與半導體供應鏈成為這波選舉行情中的雙箭頭。

此外，籌碼面的穩定也是一大亮點。辛忠駿提到，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社的長期持有策略，並未因巴菲特退休而改變，甚至傳出可能增持的消息；加上外資高度認同日企的治理改革，為股價提供堅實支撐。他強調，日經指數續創新高，象徵日本經濟徹底走出「失落的30年」，在股匯雙利與通膨經濟的環境下，擁有護城河的商社股將是外資首選。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜補充，根據美銀（BofA）預估，今年AI半導體將出現逾50%的強勁成長。許家瑜分析，產能擴張必須仰賴設備先行，在先進製程需求攀升下，上游設備製造商將是最大受惠者。日本半導體產業握有全球關鍵的「設備與材料」技術優勢，無論是記憶體還是2奈米先進製程，皆能提供關鍵解決方案。隨著產業成長動能明確，日本半導體股的長線爆發力值得期待。

展望後市，辛忠駿建議投資人密切關注1月23日日本國會開議後的政治動向與日圓走勢。在基本面穩健與政策作多的雙重保護下，透過日股ETF布局日本商社與半導體業，將是參與這波日本經濟成長行情的穩健策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社

