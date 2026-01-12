快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

本周13檔台股ETF發股利157億 00919發101.25億最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。統計包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30（00900）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）、第一金工業30（00728）、富邦臺灣優質高息（00730）、凱基台灣AI50（00952）、野村趨勢動能高息（00944）共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利，預計301萬5,696名投資人受益，其中以00919配發101.25億金額最多。

市場法人表示，今年首周台股高息ETF績效表現亮眼，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，目前仍維持降息循環環境，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00896中信綠能及電動車 00952凱基台灣AI50 00944野村台灣趨勢動能高股息

延伸閱讀

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

台股拚農曆年前亮麗封關 大盤上看32,000點

台股基金耀眼 主動策略奏效 規模前十大商品氣勢如虹

台股ETF 13檔配息 人氣王00919年化配息率達9.7%

相關新聞

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

＊原文發文時間為1月9日 2026年第二筆存股，買進3張0056，今年已買進8張，累積張數提升到41張，自從去年11月初到現在已買進13張0056，目前進度還算滿意甚至微幅超越自己的預期。 加

比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

2026年台股除息秀正式拉開序幕，財經YouTuber知美於最新影片中分享，老牌高股息ETF代表元大高股息（0056）已開啟今年第一槍。元大投信官網公告，0056本次預計配發現金股利0.866元，維持與去年第三、四季相同的高水準。以公告當日收盤價37.01元計算，單季配息率約2.34％，換算年化殖利率高達9.36％，為期待領息的投資人注入強心針。

00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」！基金黑武士：申請放寬台積電上限力拚不輸大盤

到底是主動式ETF？還是「0050影子版」？ 近期「台股主動式ETF vs 台積電行情」成為ETF投資人的熱門話題，但眼尖的投資人可能發現了另一個有趣的現象：明明就是主動式選股，沒有指數編制問題

0050、00922、00905、009816怎選？李其展解析「市值型4大天王」：這檔最適合資產累積期

財經創作者「李其展的外匯交易致勝兵法」近日在臉書發文表示，過去台灣投資人高度偏好高配息ETF，甚至將配息視為投資收益的主要來源，但隨著市值型ETF近年表現亮眼，市場逐漸意識到，投資策略應回到自身需求與

50萬元三月底需用能短暫停泊0050？網全搖頭：這是賭博非投資

手上有約50萬元現金，但三月底就會用到，該不該在這段空窗期把錢「停泊」在大盤？一名網友在PTT股板發文詢問，是否能用元大台灣50（0050）作為短期資金的暫放選項，引發大量回應，不少人直言這樣的想法「

本周13檔台股ETF發股利157億 00919發101.25億最多

本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。統計包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。