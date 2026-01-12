被笑傻？棄0050獨鍾高股息…小師傅靠「笨方法」滾出400多萬報酬

2023/03/22－2026/01/04 存股時間：2年9個月又13天 股票市值：1,887萬 含息報酬：436萬

今年是我進入投資市場的第10個年頭。但說實話，真正做到「長期持有、不賣股票」的時間，只有最後這2年9個月。前面的6～7年，我都在買買賣賣中度過，忙進忙出，卻沒賺到什麼錢。

目前我的配置裡，高股息佔了絕大部分（1,852萬），市值型則是少數（35萬）。這樣的配置，在追隨「市值型」的投資者眼裡，一定會覺得我很傻，會叫我趕快全部賣掉，換成市值型比較好吧？

但我一點也不想把它們賣掉。以前我也追求過全倉市值型，結果碰到疫情，當時心理素質不夠好，最後我根本抱不住，報酬全吐了回去，感覺只是白忙一場。

後來換成現在的高股息配置，雖然被說成長慢，但它卻讓我真正堅持了2年9個月，並帶來436萬的含息報酬。

這10年，要投資、要買房、家人需要照顧，什麼東西都是錢，壓力真大好大。如果你只需要負擔自己，沒有買房壓力，沒有家庭重擔，我會強烈建議你，什麼都不用想，買市值型就好了。

但像我這種「沒人可以靠，全村都要靠我」的人，我只能選擇最適合自己的投資商品。

這10年只是一個階段，人生後面，還有好幾個10年。第一個10年，我得先把自己和家人的「生存」顧好，接下來的幾個10年，我會開始增加市值型的比例，讓配置更健康、更優化。

10年

只是一個開始

加油！

