再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

＊原文發文時間為1月9日

2026年第二筆存股，買進3張0056，今年已買進8張，累積張數提升到41張，自從去年11月初到現在已買進13張0056，目前進度還算滿意甚至微幅超越自己的預期。

加上0050、00929，下個月股息預計可領$47,000，加上這個月00919、00713、00929的$46,000，前兩個月已確定入袋股息為$93,000。

個人持股就剩下還未公告的00878，目前持有201張，而我樂觀預估可以配到0.45-0.5，如果配0.45的話就確定第一季股息總額可以超過18萬，持平配0.4則是差一點點。

那就看月底公告的00878會配多少了，可能會再補一些張數讓第一季股息總值破18萬，又或是趁56除息前繼續買56也可以，反正對我來說怎麼買都OK，要買00919、00929、00713、0050甚至金融股也行。

今年股息總值預計可以超過80萬，去年則是71萬，以最近這幾年回顧股息增幅，大概是一年穩定增加9-12萬左右。現在也沒有設定目標，當然希望股息越多越好，資產不嫌多，多多益善嘛。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。