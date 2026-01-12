快訊

再加碼3張0056…今年已買進8張！存股哥：前兩月股息入袋9.3萬、等00878開獎

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥前兩個月股息已領9.3萬，Q1總額挑戰18萬，每年穩定加薪10萬元，今年目標領80萬。中央社
存股哥前兩個月股息已領9.3萬，Q1總額挑戰18萬，每年穩定加薪10萬元，今年目標領80萬。中央社

＊原文發文時間為1月9日

2026年第二筆存股，買進3張0056，今年已買進8張，累積張數提升到41張，自從去年11月初到現在已買進13張0056，目前進度還算滿意甚至微幅超越自己的預期。

加上0050、00929，下個月股息預計可領$47,000，加上這個月00919、00713、00929的$46,000，前兩個月已確定入袋股息為$93,000。

個人持股就剩下還未公告的00878，目前持有201張，而我樂觀預估可以配到0.45-0.5，如果配0.45的話就確定第一季股息總額可以超過18萬，持平配0.4則是差一點點。

那就看月底公告的00878會配多少了，可能會再補一些張數讓第一季股息總值破18萬，又或是趁56除息前繼續買56也可以，反正對我來說怎麼買都OK，要買00919、00929、00713、0050甚至金融股也行。

今年股息總值預計可以超過80萬，去年則是71萬，以最近這幾年回顧股息增幅，大概是一年穩定增加9-12萬左右。現在也沒有設定目標，當然希望股息越多越好，資產不嫌多，多多益善嘛。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 0050元大台灣50 00929復華台灣科技優息ETF 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金

比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

2026年台股除息秀正式拉開序幕，財經YouTuber知美於最新影片中分享，老牌高股息ETF代表元大高股息（0056）已開啟今年第一槍。元大投信官網公告，0056本次預計配發現金股利0.866元，維持與去年第三、四季相同的高水準。以公告當日收盤價37.01元計算，單季配息率約2.34％，換算年化殖利率高達9.36％，為期待領息的投資人注入強心針。

00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」！基金黑武士：申請放寬台積電上限力拚不輸大盤

到底是主動式ETF？還是「0050影子版」？ 近期「台股主動式ETF vs 台積電行情」成為ETF投資人的熱門話題，但眼尖的投資人可能發現了另一個有趣的現象：明明就是主動式選股，沒有指數編制問題

0050、00922、00905、009816怎選？李其展解析「市值型4大天王」：這檔最適合資產累積期

財經創作者「李其展的外匯交易致勝兵法」近日在臉書發文表示，過去台灣投資人高度偏好高配息ETF，甚至將配息視為投資收益的主要來源，但隨著市值型ETF近年表現亮眼，市場逐漸意識到，投資策略應回到自身需求與

50萬元三月底需用能短暫停泊0050？網全搖頭：這是賭博非投資

手上有約50萬元現金，但三月底就會用到，該不該在這段空窗期把錢「停泊」在大盤？一名網友在PTT股板發文詢問，是否能用元大台灣50（0050）作為短期資金的暫放選項，引發大量回應，不少人直言這樣的想法「

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

財經創作者「要不要來點稀飯套餐」在臉書發文表示，凱基投信預計於1月中旬募集「009816凱基台灣TOP50」，募集期間為1月14日至1月20日，主打參與台股市值前50大企業，讓投資人能以一檔產品，布局

