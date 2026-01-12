比00878、00919表現亮眼！知美持續買進0056「去麥當勞別追求健康」：9％殖利率很香

2026年台股除息秀正式拉開序幕，財經YouTuber知美於最新影片中分享，老牌高股息ETF代表元大高股息（0056）已開啟今年第一槍。

元大投信官網公告，0056本次預計配發現金股利0.866元，維持與去年第三、四季相同的高水準。以公告當日收盤價37.01元計算，單季配息率約2.34％，換算年化殖利率高達9.36％，為期待領息的投資人注入強心針。

2025績效總體檢：0056表現最亮眼

回顧剛剛結束的2025年，知美針對全台17檔規模突破千億的人氣ETF進行績效體檢。

在6檔千億級高股息ETF中，表現前三名分別為0056、00919與00878。其中，0056以10.69％的含息總報酬率位居人氣高股息之首，群益台灣精選高息（00919）則以6.59％排名第二，國泰永續高股息（00878）以5.86％位居第三。

值得投資人留意的是，曾受追捧的元大台灣高息低波（00713）去年含息報酬僅2.75％，表現甚至落後於00929與00940等月配型標的。

知美指出，2025年市場普遍憂心高股息ETF配息將縮水，但從0056改為季配後的表現來看，僅在2025年7月調降過一次，隨後已連續三季穩定在0.866元，顯示殖利率地板價約維持在9％以上，堪稱「雷聲大雨點小」。

認清持有目的：追求高息而非狂漲

知美在影片中特別提醒，高股息ETF的持有目的已與過去兩年大不相同。

2023年因AI科技股飆漲，0056曾寫下55.91％的驚人報酬，但2024年與2025年已回歸常態，漲幅明顯落後於市值型大盤。

知美以「麥當勞」為例說明：去速食店是為了漢堡薯條，不應怪罪其不夠健康；同理，買高股息ETF是為了追求穩定殖利率，而非期待股價狂飆。

此外，投資人須正視「填息」的重要性。知美觀察0056近兩年的配息紀錄，發現已有三次填息失敗，但受惠於整體含息報酬仍為正值，投資人依然有獲利。

目前的投資策略應定調為「領息後等待填息」，適合追求現金流的族群，若想追求資產市值大幅成長，則應轉向市值型ETF。

加薪計畫表：月領10萬需持有347張

針對許多小資族關心的「加薪計畫」，知美依最新配息金額與股價換算：若想平均每月為自己加薪1萬元，至少需持有35張0056，投入成本約129萬元。

若想挑戰月領3萬元，則需持有104張，成本約385萬元。

至於夢幻等級的「月領10萬元」，則需持有347張，目前全台僅有約2833人（佔比0.185％）達成此目標。

知美最後提到，雖然0056規模穩定維持在5000億元以上，但經理費與保管費相較於新推出的低費率ETF仍有降價空間。

隨著投資人信心回溫、受益人數持續攀升，期待老牌標的未來能適度讓利。

想要參與本次除息的投資人，務必留意最後買進日為1月21日，才能在開春順利領到這筆紅包。

◎本文獲 知美Jimmy 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。