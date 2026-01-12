00985A、00991A…眾主動ETF搶蹭「類0050」！基金黑武士：申請放寬台積電上限力拚不輸大盤
到底是主動式ETF？還是「0050影子版」？
近期「台股主動式ETF vs 台積電行情」成為ETF投資人的熱門話題，但眼尖的投資人可能發現了另一個有趣的現象：明明就是主動式選股，沒有指數編制問題，更沒有股數的限制，為何需要在名稱上劃地自限，框一個50概念？
目前市面上的有
00985A主動野村台灣50：
定位為0050的「Plus版」
00991A主動復華未來50：
定位為0050的「未來版」
更有趣的是
00985A與00991A這兩檔台股主動式ETF，特別向主管機關聲請「最大單一持股上限可達30%」（一般只有10%），以持有更多的台積電，以避開台積電上漲讓自己落後大盤的魔咒。
台積電比例
00985A：20.78%
00991A：18.55%
統一投信最近也送件申請了「台股升級50主動式」，猜應該也是訴求0050的升級版，巧合的是，統一這檔也是申請核准制（一般是申報生效制），所以猜測統一這檔應該也是有額外聲請「最大單一持股上限可達30%」，以持有更多的台積電部位。
主動式投資是否應該要走出自己的江湖？
眾多業者抓著0050狂蹭，想挖更多台積電，似乎有一點違反了主動式投資的初心。但我猜業者應該也是有不得以的苦衷，畢盡規模上兆的0050在前方，各家投信還是要想盡各種辦法來分一杯羹吧
◎本文獲 基金黑武士 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
