50萬元三月底需用能短暫停泊0050？網全搖頭：這是賭博非投資

手上有約50萬元現金，但三月底就會用到，該不該在這段空窗期把錢「停泊」在大盤？一名網友在PTT股板發文詢問，是否能用元大台灣50（0050）作為短期資金的暫放選項，引發大量回應，不少人直言這樣的想法「聽半句、做半套」，短期資金不該承擔市場波動。

原PO表示，因為聽到廣播節目主持人分享，當「不知道要投資什麼時，會把資金停泊在大盤」，因此產生疑問，是否能在一月進場、三月底退場，提升資金效率。不過他也強調，這筆錢並非長期投資用途，而是短期內確定會動用的現金。

多數網友態度相當一致，認為三個月就要用到的資金，不適合進入股市，「三月底就要用你敢放股市？」、「短期就定存.....」、「三個月不要買」、「會用到的錢別投」，也有人直言「極短是風險、賭博，不是效率」、「短期資金停在大盤XDD」，普遍建議改放高利活存或定存。

也有不少留言帶著反串與調侃意味，「不如擲骰子」、「我建議買樂透」、「這種的最好直接買樂透」、「歐印記憶體阿」、「直接00865B」、「00675L 到三月有機會變成100萬」，甚至有人提醒「0050買了，沒在賣的，要賣的就不用買了」，點出0050本質仍是長期配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。