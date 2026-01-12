快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

0050、00922、00905、009816怎選？李其展解析「市值型4大天王」：這檔最適合資產累積期

聯合新聞網／ 綜合報導
李其展評析0050等四檔市值型ETF，指出009816雖不配息，但具備節稅與複利優勢，最適合資產累積期的投資人。中央社
李其展評析0050等四檔市值型ETF，指出009816雖不配息，但具備節稅與複利優勢，最適合資產累積期的投資人。中央社

財經創作者「李其展的外匯交易致勝兵法」近日在臉書發文表示，過去台灣投資人高度偏好高配息ETF，甚至將配息視為投資收益的主要來源，但隨著市值型ETF近年表現亮眼，市場逐漸意識到，投資策略應回到自身需求與風險承受度，而非單純追求「配最多」。

他在文中說明，第一是選股邏輯，第二則是收益分配策略，核心目標都是在可承受風險下，提升整體總報酬；而總報酬的差異，不只來自價格漲跌，也與資本運用效率、投資成本息息相關。

他點名0050、00922、00905與009816，分別代表不同世代與策略取向，並指出，選股邏輯會形塑投資組合性格，也同步伴隨不同風險結構。

李其展說明，0050屬於最純粹的市值排序，被動承接大型權值股的漲跌；00905透過多因子模型進行權重配置，追求量化選股；00922則在市值基礎上納入低碳轉型因素；至於009816，則要求高市值且近四季稅後純益為正，並搭配動能權重設計，試圖結合基本面防禦與趨勢進攻。

李其展指出，0050與00922採半年配息，00905為季配息，而009816則是不配息設計；配息型ETF可提供現金流，但也可能面臨稅負、二代健保與再投資效率問題，不配息機制則是將收益留在基金內，轉化為資本利得，更有利於資產累積期的投資人。

有網友詢問009816何時能買、是否可能高度集中台積電，也有人直言「沒人要出純市值不配息」，李其展則回應，目前仍需等待募集時程；整體來看，這四檔ETF代表不同配置與策略選擇，李其展強調，長期投資的關鍵，不在於哪一檔最好，而是是否選到最符合自身財務目標的那一把「鑰匙」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 00905FT臺灣Smart 00922國泰台灣領袖50ETF基金 ETF 選股邏輯 台積電 現金流 資本利得 市值型

延伸閱讀

0056配0.866元…連三季穩定配發！存股哥：靠0050與00929神助攻使淡季不淡

左擁台積電右抱鴻海！00881權重破50％績效輾壓大盤…一月除息搶賺過年紅包

00878再度把華碩（2357）納入成分股！楚狂人：跌30％反見10倍本益比甜頭

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

相關新聞

0050、00922、00905、009816怎選？李其展解析「市值型4大天王」：這檔最適合資產累積期

財經創作者「李其展的外匯交易致勝兵法」近日在臉書發文表示，過去台灣投資人高度偏好高配息ETF，甚至將配息視為投資收益的主要來源，但隨著市值型ETF近年表現亮眼，市場逐漸意識到，投資策略應回到自身需求與

50萬元三月底需用能短暫停泊0050？網全搖頭：這是賭博非投資

手上有約50萬元現金，但三月底就會用到，該不該在這段空窗期把錢「停泊」在大盤？一名網友在PTT股板發文詢問，是否能用元大台灣50（0050）作為短期資金的暫放選項，引發大量回應，不少人直言這樣的想法「

不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

財經創作者「要不要來點稀飯套餐」在臉書發文表示，凱基投信預計於1月中旬募集「009816凱基台灣TOP50」，募集期間為1月14日至1月20日，主打參與台股市值前50大企業，讓投資人能以一檔產品，布局

台股ETF 13檔配息 人氣王00919年化配息率達9.7%

本周是1月台股ETF股利發放高峰期，總計13檔發放股利，包括七檔季配息ETF及六檔月配息ETF，預估配發總金額逾157億...

國泰台灣科技龍頭ETF 績效靚

台積電（2330）法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉貨動能爆發，20...

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

台股站穩三萬點大關，不少ETF跟著走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）卻遲遲未能回到發行價，引發投資人情緒反彈。近日「00940自救會」臉書社團一篇貼文點名質疑，在社群間掀起大量討論，留言區瞬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。