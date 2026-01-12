0050、00922、00905、009816怎選？李其展解析「市值型4大天王」：這檔最適合資產累積期
財經創作者「李其展的外匯交易致勝兵法」近日在臉書發文表示，過去台灣投資人高度偏好高配息ETF，甚至將配息視為投資收益的主要來源，但隨著市值型ETF近年表現亮眼，市場逐漸意識到，投資策略應回到自身需求與風險承受度，而非單純追求「配最多」。
他在文中說明，第一是選股邏輯，第二則是收益分配策略，核心目標都是在可承受風險下，提升整體總報酬；而總報酬的差異，不只來自價格漲跌，也與資本運用效率、投資成本息息相關。
他點名0050、00922、00905與009816，分別代表不同世代與策略取向，並指出，選股邏輯會形塑投資組合性格，也同步伴隨不同風險結構。
李其展說明，0050屬於最純粹的市值排序，被動承接大型權值股的漲跌；00905透過多因子模型進行權重配置，追求量化選股；00922則在市值基礎上納入低碳轉型因素；至於009816，則要求高市值且近四季稅後純益為正，並搭配動能權重設計，試圖結合基本面防禦與趨勢進攻。
李其展指出，0050與00922採半年配息，00905為季配息，而009816則是不配息設計；配息型ETF可提供現金流，但也可能面臨稅負、二代健保與再投資效率問題，不配息機制則是將收益留在基金內，轉化為資本利得，更有利於資產累積期的投資人。
有網友詢問009816何時能買、是否可能高度集中台積電，也有人直言「沒人要出純市值不配息」，李其展則回應，目前仍需等待募集時程；整體來看，這四檔ETF代表不同配置與策略選擇，李其展強調，長期投資的關鍵，不在於哪一檔最好，而是是否選到最符合自身財務目標的那一把「鑰匙」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
