不用繳二代健保！009816主打「不配息」直接利滾利…網大推：存退休金的神器

聯合新聞網／ 綜合報導
009816凱基台灣TOP50打破台股愛配息慣例，主打股息自動再投入淨值，經理費僅0.097%且免除股利稅務成本。中央社
財經創作者「要不要來點稀飯套餐」在臉書發文表示，凱基投信預計於1月中旬募集「009816凱基台灣TOP50」，募集期間為1月14日至1月20日，主打參與台股市值前50大企業，讓投資人能以一檔產品，布局台灣整體經濟與產業成長。

稀飯引述資料說明，009816成分股所產生的股息與收益，將全數反映並再投入於基金淨值中，不進行現金配發，投資人不需要自行處理再投資流程，也可避免因實際配息產生的稅務與交易成本問題。

「要不要來點稀飯套餐」表示，對於以長期投資、追求複利效果為目標的投資人而言，不配息機制相對單純，也更貼近長期投資的邏輯。

文中提及，009816 的經理費為每年0.097%，相較部分現有台股市值型ETF更為低廉，長期下來，費用率差異可能對最終報酬產生實質影響。

有網友留言表示「這個月期待的就是這支009816跟009815大華Mag7+」、「有點心動」，也有人回應「感謝整理，終於有不配息的台股ETF了！」，顯示市場對不配息台股ETF的關注度逐漸升高。

也有網友直言「不配息的策略很好！但我喜歡把配息拿去投資高風險的標的」，也有人詢問「何時上市定期定額？」，另有留言提醒「這種完全要用閒錢投入，畢竟想要有錢，就必須賣出」，反映出投資人對009816在現金流與投資策略上的不同考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

