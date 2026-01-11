00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上3萬點大關，00940股價卻未回發行價，遭自救會網友點名質疑「這什麼神仙ETF」。 儘管有人緩頰加計配息已獲利，但仍引爆大量失望留言，不少投資人嘲諷甚至選擇認賠出場。(中央社)
台股站穩三萬點大關，不少ETF跟著走高，但元大台灣價值高息ETF（00940）卻遲遲未能回到發行價，引發投資人情緒反彈。近日「00940自救會」臉書社團一篇貼文點名質疑，在社群間掀起大量討論，留言區瞬間炸鍋。

00940自救會在臉書發文指出，台股三萬點之際，00940連發行價都回不去，並直問「這是甚麼神仙ETF」。貼文曝光後，吸引大量持有者與旁觀網友留言，有人回顧當初全民搶購的盛況，也有人反思月配高息設計是否真能帶來期待中的報酬。

部分網友仍替00940緩頰，認為不該只看帳面價格。有人直言「從發行人人喊買 規模1700億 到現在的破千億，青菜蘿蔔各有所好~ 比錢放在銀行領定存強很多了~」，也有人認為配息已反映價值，「如果當初10塊錢買都沒賣掉的話，以現在的價格，加上這一年多配息，都已經是正報酬了，現在正是收割的時候」。另有網友強調理念層面，「台灣價值沒有在看帳面上的收益好嗎？這就是台灣的價值」。

但更多留言則是冷嘲熱諷與失望情緒，有人毫不留情表示「這就是檔垃圾」、「另類的搞笑操作，讓你們知道什麼叫做月月配月月賠」。也有人回顧當初熱潮反差，「當時是全民搶購 沒買到還翻臉 哈哈哈哈哈」，更有人直言已認賠出場，「早就賣光光認賠出場」、「我以為上次漲到含息回本，大家都跑了，你怎麼還沒走？」

一片質疑聲中，也有網友以半開玩笑方式形容自己的出場決定，有人留言表示「放下屠刀，立地成佛，我已經讓他回歸股海了」，暗指已將00940出清，轉而回到其他股票或ETF布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

