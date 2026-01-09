快訊

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

台灣入列！外媒列川普關稅曝險「最高國家和產業」美法院今判決合法性

馬斯克一句話點燃電力行情 以ESG綠色電力ETF卡位AI能源入場券

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
全球再生能源發電量成長2024 vs 2030。資料來源：IEA Renewables 2025 資料日期：2025/10/7
AI產業的主要瓶頸，將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。」特斯拉與xAI創辦人馬斯克一語道破AI時代的關鍵轉折。隨著生成式AI、雲端運算與大型資料中心快速擴張，全球正邁入「算力即電力」的新階段，電力已從基礎設施躍升為左右AI成長動能的核心資源。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄指出，AI投資主軸正由半導體逐步延伸至電力與能源供應端，相關產業已出現結構性轉變。根據國際投行研究，由於AI需求暴增，高盛預估全球資料中心用電量未來十年將成長約175%，相當於新增一個全球前十大用電國。AI訓練與推論高度仰賴穩定且大量的電力供應，使電力是否到位成為科技巨頭擴張算力的先決條件，也讓再生能源從政策選項轉為AI產業的剛性需求。

洪珮甄進一步表示，這股需求有望推動綠能產業進入新一輪超級循環。00920聚焦全球綠能設備與儲能龍頭，等同掌握AI時代的能源入場券。隨著大型科技企業全面擴建資料中心，對長期、穩定且低碳電力的需求快速升溫，包括主要雲端服務供應商（CSP）在內的科技大廠，已接近或達成資料中心100%使用綠電目標，並透過長期購電協議（PPA）或直接投資能源專案，為綠色電力產業帶來長期能見度與穩定現金流。

市場表現亦反映趨勢轉變。根據彭博統計，ICEFactSet全球綠能ESG指數2025年上漲52.87%。展望2026年，AI用電需求持續高速成長，歐洲減碳政策延續，中國太陽能產業推動去產能，加上AI與資料中心用電擴大至儲能、燃料電池、地熱與備援發電等領域，均有助支撐綠電產業中長期發展。

00920投資範圍涵蓋多元再生能源、太陽能、風能、電池與儲能、氫能及電力基礎建設，完整布局發電、儲能與電網升級關鍵環節，並納入ESG風險評等機制，排除高爭議企業，兼顧成長潛力與永續品質，成為市場中少數同時結合AI、綠電趨勢與ESG篩選的主題型ETF。

在AI、能源轉型與ESG三大趨勢交會下，綠色電力已由題材走向需求驅動，投資人可透過ESG綠色電力ETF，參與全球電力超級循環，掌握AI長線成長背後的關鍵核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

左擁台積電右抱鴻海！00881權重破50％績效輾壓大盤…一月除息搶賺過年紅包

台積電法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉獲動能爆發，2025年全球營收突破八兆元，法人樂觀看待後續績效，觀察一月即將除息的百檔ETF中，又以國泰台灣

00981A買0050、0052「管理費雙扣」很嚴重？存股方程式：會賺錢前提下無關緊要

00981A將0050與0052納入為成分股，版主有什麼看法？ 幾個版友來訊抱怨著，不能認同統一投信這番莫名的操作。0050、0052本身是ETF，已經扣除一次管理費用，納入00981A之後再被

大盤高檔震盪 資金轉向台股高息 ETF 群益00919量價齊揚人氣最旺

台股創高後連續2天拉回整理，8日小跌74.92點，終場收30,360.55點。不過觀察80檔台股ETF表現，其中群益台灣...

2025年狂飆144％！Palantir成華爾街AI新寵…詹璇依點名：00757持股權重最高

財經主持人詹璇依在一段影音內容中，點名美國科技股Palantir Technologies，直言這檔個股已成為近兩年華爾街最受矚目的科技標股之一。 她提到，Palantir 過去原本相對低調，但

台股3萬點...高股息慘輸市值型！00894奪冠、0052爆紅、主動式ETF襲捲股債市

財經YouTube頻道柴鼠兄弟於2026年1月5日釋出最新國民ETF人氣榜觀察。 柴鼠兄弟指出，錄影當日台股迎來歷史性時刻，台積電跳空大漲接近7%，最高觸及1695元，帶領加權指數正式突破3萬點大關。這波由護國神山領軍的漲勢，讓高含積量的市值型ETF如0052、0053、0050等單日大漲3%至4%。 柴鼠兄弟引述Global Ranking數據表示，台積電市值目前已位居全球第六，超越Tesla與沙烏地阿美，堪稱2026年開春第一大驚奇。

00878再度把華碩（2357）納入成分股！楚狂人：跌30％反見10倍本益比甜頭

近期ETF操作出現一個有趣現象，原本被砍出持股的華碩，開始被ETF買回來，其中最具代表性的就是國泰永續高股息（00878）重新納入華碩（2357）。到底華碩最近做對了什麼，讓高股息ETF願意回頭？本文

