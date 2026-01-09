馬斯克一句話點燃電力行情 以ESG綠色電力ETF卡位AI能源入場券

「AI產業的主要瓶頸，將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。」特斯拉與xAI創辦人馬斯克一語道破AI時代的關鍵轉折。隨著生成式AI、雲端運算與大型資料中心快速擴張，全球正邁入「算力即電力」的新階段，電力已從基礎設施躍升為左右AI成長動能的核心資源。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄指出，AI投資主軸正由半導體逐步延伸至電力與能源供應端，相關產業已出現結構性轉變。根據國際投行研究，由於AI需求暴增，高盛預估全球資料中心用電量未來十年將成長約175%，相當於新增一個全球前十大用電國。AI訓練與推論高度仰賴穩定且大量的電力供應，使電力是否到位成為科技巨頭擴張算力的先決條件，也讓再生能源從政策選項轉為AI產業的剛性需求。

洪珮甄進一步表示，這股需求有望推動綠能產業進入新一輪超級循環。00920聚焦全球綠能設備與儲能龍頭，等同掌握AI時代的能源入場券。隨著大型科技企業全面擴建資料中心，對長期、穩定且低碳電力的需求快速升溫，包括主要雲端服務供應商（CSP）在內的科技大廠，已接近或達成資料中心100%使用綠電目標，並透過長期購電協議（PPA）或直接投資能源專案，為綠色電力產業帶來長期能見度與穩定現金流。

市場表現亦反映趨勢轉變。根據彭博統計，ICEFactSet全球綠能ESG指數2025年上漲52.87%。展望2026年，AI用電需求持續高速成長，歐洲減碳政策延續，中國太陽能產業推動去產能，加上AI與資料中心用電擴大至儲能、燃料電池、地熱與備援發電等領域，均有助支撐綠電產業中長期發展。

00920投資範圍涵蓋多元再生能源、太陽能、風能、電池與儲能、氫能及電力基礎建設，完整布局發電、儲能與電網升級關鍵環節，並納入ESG風險評等機制，排除高爭議企業，兼顧成長潛力與永續品質，成為市場中少數同時結合AI、綠電趨勢與ESG篩選的主題型ETF。

在AI、能源轉型與ESG三大趨勢交會下，綠色電力已由題材走向需求驅動，投資人可透過ESG綠色電力ETF，參與全球電力超級循環，掌握AI長線成長背後的關鍵核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。