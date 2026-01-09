左擁台積電右抱鴻海！00881權重破50％績效輾壓大盤…一月除息搶賺過年紅包

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00881持股台積電與鴻海逾半，受惠AI浪潮去年績效大勝大盤近10%。1月20日除息且股息將於年前入帳，成為小資族低門檻參與科技雙王成長與賺取紅包的熱門標的。中央社
台積電法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉獲動能爆發，2025年全球營收突破八兆元，法人樂觀看待後續績效，觀察一月即將除息的百檔ETF中，又以國泰台灣科技龍頭（00881）前二大成份股就是台積電、鴻海佔比過半最受矚目，有護國神山台積電加持，也能搭上鴻海今年訂單成長效應，00881 ETF規模自去年9月以來，一季就成長近25%，最新規模已超過新台幣808億元，今年以來短短一周多即狂增超過84億元，自1月除息訊息公告後，近日成交量顯著增長，再掀一波資金行情。

00881經理人蘇鼎宇指出，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股盈餘）。00881追蹤指數精選的成份股中，兩大成份股台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出ETF追蹤指數的優異表現。

值得留意的是，00881追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，ETF配息機制為一年兩次，每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為1月19日，目前官網已公告第一階段預估配息內容，投資人可以留意預計於1月15日公布的第二階段實際配息公告，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。

00881經理人蘇鼎宇表示，台股今年春節有長達11天的休市，從2月12日開始到2月22日止，金馬年開盤日為2月23日，投資人可以積極把握過年前有望迎來的的紅包行情，有資金需求的民眾，在選擇1月除息的ETF中，應先從產業趨勢選起，優先挑選科技AI類型的ETF，因其為台股市場成長的主要動能，影響ETF除息後的填息力度。00881精準聚焦台股國家科技隊，近五日的日均成交量近5萬張，是1月ETF市場中的熱門標的。

至於哪些ETF有機會從蛇年旺到金馬年？00881經理人蘇鼎宇認為，台股兩大支撐半導體、金融今年表現都可期待，特別是生成式AI已經從2022年第四季火熱至今，各國競相角逐主權AI地位，今年很可能就是消費端AI發展的重要關鍵轉折，可預見的是AI走入人類生活是必然趨勢，台灣的半導體產業至少具備3-5年的成長動能，這也是打包30檔台灣大型科技半導體領導品牌ETF00881的最大優勢，不用準備百萬元買台積電，00881目前股價約新台幣34元（1/8收盤價34.45元)，每張只要新台幣3萬多元，小資族也能輕鬆參與台灣AI半導體產業的龐大商機。

00881累計報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱三個月六個月一年二年三年
報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名
國泰台灣科技龍頭ETF（00881）13.971341.77739.155102.096192.933
同類型基金平均8.97 24.66 19.70 51.99 117.29 
評比基金數 66 65 58 48 37

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 ETF 報酬率 成份股 半導體 台積電 鴻海

