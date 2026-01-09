00981A買0050、0052「管理費雙扣」很嚴重？存股方程式：會賺錢前提下無關緊要

快訊

聯合新聞網／ 存股方程式
00981A納入0050雖引發雙重內扣爭議，但實際佔比極低且能穩固投組底氣，投資主動型應看重最終報酬而非糾結管理費。中央社
00981A將0050與0052納入為成分股，版主有什麼看法？

幾個版友來訊抱怨著，不能認同統一投信這番莫名的操作。0050、0052本身是ETF，已經扣除一次管理費用，納入00981A之後再被扣除一次管理費，等於剝了兩層皮，這樣還能取得超越0050、超越大盤的報酬嗎？

首先，對於00981A將0050與0052納入為成分股，版主樂觀其成。配置部分0050與0052打底，先立於不敗之地，然後透過其他成分股追求超額報酬，這番操作沒什麼問題

依據統一投信官網揭露的資訊，0050佔比1.45%、0052佔比0.72%，事實上佔比不大，對整體績效影響有限。ETF的成分股包含其他ETF，這在國外的ETF並不是什麼新鮮事，但在台股應是首例，部分投資人似乎反應過度了。

其次，眾所周知，00981A是主動型ETF，該持有那些成分股、成分股佔比多少，全部由經理團隊決定。既然投資主動型ETF，就應該相信經理團隊的選股功力。如今因為選進0050與0052就大加抨擊，似乎就是質疑經理團隊的選股功力，這與當初投資主動型ETF的初衷明顯背道而馳。既然是「主動型」，就放心讓經理團隊操作；如果無法停止質疑，那就不要投資「主動型」

第三，00981A或其他主動型ETF能否贏過0050、贏過大盤，版主無法給出武斷的答案。雖然很多網紅與專家認為，主動型ETF長期必定無法贏過低成本的指數型ETF，但台灣確實有很多主動型共同基金長期績效贏過0050與大盤，資產組合配置部分主動型ETF衝刺績效，賭它能複製優質共同基金的成績單，這沒什麼問題。

但主動型ETF的表現難測，建議還是以0050、00905...等被動型為主，主動型少量配置即可。

最後，「00981A納入0050與0052，等於被扣了兩次管理費」，管理費重要嗎？當然重要，但對版主而言，管理費不會是首要考量。不論投資主動型或被動型ETF，最重要的考量點是「報酬率」，只要報酬率能符合當初的投資預期，管理費似乎就顯得無關緊要了

可以把ETF的管理費想像成一間企業發給總經理的薪水，這位總經理或許領了非常高的薪水，但只要這位總經理能帶領企業創造更高的獲利，這付出去的薪水也就值得了。與其在乎管理費，不如留意報酬率。難道您要投資一檔管理費超低，但報酬率也超低的ETF？00981A或其他主動型ETF是否值得投資，讓報酬率告訴我們答案吧！

版主沒投資00981A，不建議主動型ETF做為核心資產。

◎本文獲 存股方程式 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

